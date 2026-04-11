الدورة الثامنة من "مسرح ال 100 كرسي" من 18 إلى 20 أفريل 2026 بسوسة

تحتضن مدينة القلعة الكبرى بسوسة من 18 إلى 20 أفريل 2026 فعاليات الدورة الثامنة من تظاهرة "مسرح الـ 100 كرسي"، التي يُنظمها مسرح "كورتينا" بالتعاون مع الجمعية المحلية للنهوض بالمعاقين بالقلعة الكبرى.وستشهد التظاهرة على مدى ثلاثة ايام الثلاث عرض ثلاثة أعمال مسرحية وهي، "الكشك" لمقداد الصالحي يوم 18 أفريل، و "عشتاروت" لعماد الوسلاتي يوم 19 أفريل، و "الفيرمة" لغازي الزغباني يوم 20 أفريل.ويتضمن برنامج هذه التظاهرة عددا من الفعاليات التي تجمع بين التوعية والتكوين والعروض واللقاءات الفكرية، وسيسجل اليوم الافتتاحي، 18 أفريل، انطلاق أشغال الدورة الرابعة من الملتقى العلمي التكويني الذي ينتظم صلب تظاهرة "مسرح ال 100 كرسي"، وسيطرح هذه السنة موضوع "الفنون والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر لدى حاملي الإعاقة وطيف التوحد سبل الوقاية والعلاج".وفي تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أفاد المخرج المسرحي محمد علي سعيد، مؤسس مسرح "كورتينا" صلب الجمعية المحلية للنهوض بالمعاقين بالقلعة الكبرى ، أن العمل على هذا الموضوع يدخل ضمن برنامج وطني تشتغل عليه أغلب الوزارات والمؤسسات مع التلاميذ، مشيرا إلى أنه لم يتم تخصيص حيز من هذا العمل إلى فئة حاملي الإعاقة وطيف التوحد، ولذلك تم اختيار الاشتغال على موضوع السلوكيات المحفوفة بالمخاطر في علاقة بهذه الفئة التي تتعرض بدورها لأشكال مختلفة من هذه السلوكيات على غرار التحرش والإدمان.وسيتم خلال هذا الملتقى العمل على بسط هذه المسألة للمربيين والمربيات الذين يعملون في تواصل مباشر مع حاملي الإعاقة وطيف التوحد بفضاءات الإحاطة بولاية سوسة، وذلك بهدف تعزيز قدراتهم في مجال كيفية التعامل هذه الفئة وتمكينهم من مهارات من شأنها أن تُساهم في حمايتهم.كما أشار إلى أنه من أجل مزيد العمل على تعزيز قدرات المُربين والأولياء تنتظم ضمن هذا اللقاء التفاعلي، ورشة "مهارات الفن وقاية وعلاج السلوكيات المحفوفة بالمخاطر لدى حاملي الإعاقة وطيف التوحد"، وذلك تحت إشراف الفنان التشكيلي والطبيب المعالج ورئيس جمعية العلاج بالفن عبد الباسط التواتي.وسيكون لرواد مسرح "كورتينا" موعد مع لقاءين تفاعليين، يطرح الأول "العلاقة بين المسرح والطب النفسي، ويتم خلاله تسليط الضوء على "تجارب فنية ومسرحية تناولت قضايا نفسية كمضامين درامية أو وظفت مفاهيم وتقنيات الطب النفسي في البناء الفني"، أما الثاني فيتناول السلوكيات المحفوفة بالمخاطر لدى الفئات الهشة من مقاربات علمية مختلفة.وسيُقام اللقاء الأول خلال الحصة المسائية من اليوم الافتتاحي، و سيُديره الجامعي زهير بن تردايت، ويتضمن مُداخلات لكل من، الطبيب المُعالج من الإدمان و رئيس جمعية العلاج بالفن، عبد الباسط التواتي، الذي سيتناول موضوع السلوكيات المحفوفة بالمخاطر لدى الفئات الهشة بمقاربة طبية، ومُداخلة للمحامي محمد الحبيب البكوش حول "حماية الأشخاص ذوي الإعاقة من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر: مقاربة قانونية".أما اللقاء التفاعلي الثاني الذي سيُقام يوم 19 أفريل 2026، فيحمل عنوان "المسرح والطب النفسي تقاطعات بين التعبير الفني والتدخل العلاجي: مسرحية جنون للفاضل الجعايبي أنموذجا"، وتؤثثه مداخلات لكل من، الجامعي زهير بن تردايت والصحفي محمد علي الصغير والفنان الفاضل الجعايبي والفنانة جليلة بكار، والدكتور عبد الباسط التواتي، فضلا عن مُداخلة للدكتور المغربي عبد المجيد شاكير، ويتخلل هذا اللقاء عرض شريط "تكلم" وهو وثائقي حول كواليس إعداد مسرحية "جنون".