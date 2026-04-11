ندوة " التفاعل الإيقاعي تقاطعات الموسيقى والفنون البصرية في الفضاء الرقمي" من 7 إلى 9 ماي 2026 بسوسة

Publié le Samedi 11 Avril 2026 - 21:04
      
تحت عنوان " التفاعل الإيقاعي تقاطعات الموسيقى والفنون البصرية في الفضاء الرقمي"، يُنظم المعهد العالي للموسيقى بسوسة بالشراكة مع المعهد العالي للفنون الجميلة بسوسة من 7 إلى 9 ماي ندوة علمية دولية تجمع جامعيين وفنانين مختصين في مجالي الموسيقى والفنون البصرية لطرح التقاطعات بين هاذين التعبيرتين الفنيتين.

تفتح هذه الندوة الباب للنقاش حول التقاطعات الفنية بين مجالي الموسيقى والفنون البصرية في العصر الرقمي الذي يشهد فيه التفاعل بين هاذين المبحثين تحولا جذريا، "إذ ينتقل من مجرد تشابه شكلي إلى تجانسين بنيوي قابل للبرمجة، فالإيقاع بوصفه ظاهرة جمالية تربط الإنسان بالكون يتحول من كيان حدسي إلى نظام قابل للرياضة والتحليل الخوارزمي"، وذلك حسب ما جاء في ورقة تقديمية للملتقى.


وسيتم طرح الموضوع من خلال خمسة مداخل نظرية كبرى وهي، "الإيقاع بوصفه جسرا مفاهميا: من التوافق النسبي إلى التماثل الرقمي"، و"سيميائية الصوت- صورة: تشكلات جديدة للدّلالة في الوسائط المتعددة"، و"تفاعلية الوسيط الرقمي: إعادة تشكيل أدوار "المبدع" و "المتلقي"، و"الإبداع والذكاء الاصطناعي: توليفات جديدة وتساؤلات أخلاقية"، و" جماليات ما بعد الرقمية: نحو لغة فنية متعددة الوسائط"، و "التصور الحسي المشترك (السينستيزيا) في العصر الرقمي".


ويُقدم المحاضرة الافتتاحية لهذا الملتقى الفنان والأكاديمي الفرنسي " Jean-Marie Dallet"، في حين يؤثث مختلف الحصص العلمية الإحدا عشرة لهذه الندوة، مداخلات لعدد من الأكاديميين والفنانين التونسيين المختصين في مجالات الموسيقى والفنون البصرية من عدد من الجامعات التونسية بتونس وسوسة وصفاقس وقابس وسليانة والكاف، فضلا عن مشاركة الجامعي الفرنسي Frank Pecquet عن بعد، وستكون مختلف الحصص العلمية مشفوعة بنقاش.
وفضلا عن الفعاليات العلمية للندوة، ستشهد السهرة الافتتاحية يوم 7 ماي 2026 على الساعة الثامنة مساء، اقامة سهرة فنية في المسرح البلدي بسوسة، كما سيكون للمشاركين موعد مع ورشة تطبيقية تؤمنها الجامعية هُيام قطي وذلك خلال اليوم الاختتامي للتظاهرة، 9 ماي 2025.
