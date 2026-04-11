ملتقى علمي - اجماع على أهمية تحيين المعارف وتطوير المكتسبات توازيا مع تحسين الاداء الرياضي البارالامبي

أجمع المشاركون في الملتقى العلمي "قمة خبراء التميز الرياضي البارالمبي" على أهمية تحيين المعارف وتطوير المكتسبات، حتى تكون ملائمة لتحسين الأداء الرياضي للأشخاص حاملي الإعاقة.
وشدّد المشاركون في الملتقى الذي افتتح اليوم السبت ليتواصل على مدى يومين، من تنظيم اللجنة الوطنية البارالمبية التونسية، على ان الحركة البارالمبية ما فتئت تتيح الفرص للاطلاع على أحدث المستجدات في الاختصاصات الرياضية بما في ذلك تصنيف الرياضيين ذوي الإعاقة وعلم وظائف الأعضاء ومتطلبات القيادة والمرافقة الطبية والإعداد الذهني.
وشهد الملتقى العلمي، الذي احتضن فعالياته المركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة بقمرت، مشاركة نحو 120 من المختصين من مدربين وطلبة وخبراء وباحثين تونسيين وأجانب، علاوة على ممثلين عن الادارة العامة للرياضة بوزارة الشباب والرياضة والجامعة التونسية لرياضة المعوقين والمعاهد العليا للرياضة والتربية البدنية والمركز الوطني لطبّ وعلوم الرياضة والوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات.

واشتمل الملتقى على مداخلات تمحورت بالخصوص حول سبل رفع جودة الأداء الرياضي البارالمبي من خلال التكوين المتخصص والمتابعة الطبية والنظام الغذائي وسبل التوقي من الإصابات ومكافحة تعاطي المنشطات والإعداد الذهني والإحاطة النفسية والاجتماعية والمرافقة الطبية، فضلا عن تعزيز الجانب الانتمائي ومهارات التواصل بين الفاعلين في المشهد الرياضي البارالامبي.
وأكد رئيس اللجنة الوطنية البارالمبية محمد المزوغي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان هذا الملتقى العلمي يندرج في ظل الحاجة الملحّة لتعزيز تكوين الإطارات الفنية في بعض التخصصات البارالمبية، كما يعدّ استجابة لانتظارات الطلبة والباحثين المشاركين في فعالياته، بهدف صقل مهاراتهم وتأطيرهم، معرّجا على جودة المداخلات العلمية المدرجة في جدول اعماله.
من جهته، أفاد الخبير الدولي في التصنيف الرياضي حليم الجبالي، الذي قدم مداخلة حول "مستجدات قانون التصنيف"، في تصريح لوات، ان اللجنة الدولية البارالامبية قامت بتحيين قانون تصنيف الرياضيين حاملي الاعاقة سنة 2025.

واعتبر الجبالي ان "التصنيف" الذي يعدّ ركيزة أساسية في الاداء الرياضي البارالامبي يستوجب نزاهة المصنفين وعدالتهم إزاء الرياضيين من حاملي الاعاقة، مشيرا الى ان الاعاقة في الرياضة تنقسم أساسا الى اعاقة عضوية واخرى بصرية وثالثة ذهنية، مستثنيا الاعاقة السمعية من جدول التصنيف الرياضي البارالامبي.
وأوضح الجبالي ان لجان التصنيف لدى الرياضيين حاملي الاعاقة تتألف من اطر فنية وطواقم طبية ومختصين في العلاج الطبيعي، مشيرا الى شمولية مفهوم "التصنيف" في الفعل الرياضي، بانسحابه كذلك على الرياضيين الأسوياء، من خلال صنفي الرجال والسيدات وتعدد الفئات العمرية للرياضيين.
