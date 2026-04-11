تصفيات كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة: المنتخب التونسي يتعادل مع نظيره السينغالي 1 - 1

تعادل المنتخب التونسي لكرة القدم سيدات تحت 17 سنة اليوم السبت مع ضيفه السينغالي بنتيجة 1 - 1 لحساب ذهاب الدور الأول من التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم.

وجاء هدف المنتخب التونسي في المباراة التي أقيمت بالملعب الأولمبي بسوسة عن طريق ياسمين العياشي في الدقيقة 49 .

وتقام مبارة الاياب في السينغال يوم 18 أفريل الجاري.