تصفيات كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة: المنتخب التونسي يتعادل مع نظيره السينغالي 1 - 1
تعادل المنتخب التونسي لكرة القدم سيدات تحت 17 سنة اليوم السبت مع ضيفه السينغالي بنتيجة 1 - 1 لحساب ذهاب الدور الأول من التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم.
وجاء هدف المنتخب التونسي في المباراة التي أقيمت بالملعب الأولمبي بسوسة عن طريق ياسمين العياشي في الدقيقة 49 .
وتقام مبارة الاياب في السينغال يوم 18 أفريل الجاري.
