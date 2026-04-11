ابتداء من الغد: أمطار محليا غزيرة مع إنخفاض تدريجي في درجات الحرارة

يتميز الوضع الجوي، الأحد، بنزول أمطار متفرقة بالمناطق الغربية، ثم تشمل تدريجيا بعد الظهر مناطق الشمال، وفق نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي.وتكون الأمطار مؤقتا رعدية ومحليا غزيرة وتتراوح أعلى الكميات بين 20 و 40 مليمترا مع تساقط محلي للبرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية.وتهب رياح قوية تصل سرعتها مؤقتا إلى 70 كلم/س بمناطق الوسط والجنوب وتكون مثيرة محليا للرمال والأتربة.ويتواصل نزول الأمطار يوم الإثنين 13 أفريل 2026 بالشمال والوسط وتكون مؤقتا رعدية وغزيرة آخر النهار وأثناء الليل، ثم تشمل محليا الجنوب يوم الثلاثاء 14أفريل 2026 مع إنخفاض تدريجي في درجات الحرارة.