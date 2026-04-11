ذهاب نصف نهائي رابطة الأبطال الافريقية: بارتيس بوميل يؤكد جاهزية الترجي الرياضي لمباراة الغد ضد صانداونز

أكد باتريس بوميل مدرب الترجي الرياضي التونسي جاهزية فريقه لمواجهة ماميلودي صانداونز لحساب اياب الدور نصف النهائي لكأس رابطة أبطال افريقة، مشيرا الى أن كامل عناصر الفريق لن يدخروا جهدا من أجل تحقيق انتصار مريح وقطع خطوة نحو بلوغ المباراة النهائية.وجاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدها اليوم السبت رفقة اللاعب الجزائري كسيلة بوعالية بقاعة الندوات بملعب حمادي العقربي برادس لتسليط الضوء على مباراة الغد وكشف آخر استعدادات ممثل كرة القدم التونسية للقاء المرتقب.وأوضح باتريس بوميل أنّ مباراة ماميلودي صانداونز تعد بمثابة النهائي الثاني للترجي الرياضي بعدما كسب النهائي الأول أمام الأهلي المصري، متوقعا أن تشهد المواجهة ندية كبيرة بين الفريقين من أجل مواصلة المغامرة الافريقية والتتويج بأغلى الألقاب القارية على مستوى الأندية.وأشار الى أنّ تحقيق الانتصار يستوجب من اللاعبين التركيز الكلي طوال الـ 90 دقيقة واستغلال جميع الفرص التهديفية الممكنة والاستفادة قدر المستطاع من أسبقية الأرض والجمهور، لافتا النظر الى أنّ الفريق مستعد لجميع السيناريوهات الممكنة التي قد تطرأ على أطوار المباراة.وتابع أنّ ماميلودي صانداونز يعد اليوم من أقوى الفرق في افريقيا كما يتسم بخاصية عالية في الاستحواذ على الكرة فضلا عن كونه يملك ما يقارب عن خمسة لاعبين مؤهلين للمشاركة مع منتخب جنوب افرقييا في كأس العالم مبينا أنّ هذا المعطى يستدعي من زملاء اللاعب كسيلة بوعالية الحيطة والحذر وعدم استهالهم للمنافس .وشدّد الى أنّ قدر الترجي الرياضي التونسي هو المراهنة على جميع الألقاب الممكنة محليا وقاريا، معربا أنّ الفوز على الأهلي المصري ذهابا وايابا في مباراة الدور ربع النهائي للمسابقة القارية شكل حافزا مهما لكامل الفريق سيما بعد الاستقبال الحار الذي حظيت به كافة العناصر من قبل الجمهور بمطار تونس قرطاج بعد العودة من القاهرة بورقة التأهل للمربع الذهبي لأمجد الكؤوس الافريقية.وخلص الى أنّ أنظار اللاعبين وتركيزهم موجه اليوم نحو مباراة ماميلودي صانداونز أكثر من متابعة ملاحقيه المباشرين على صدارة بطولة الرابطة المحترفة الأولى، وذلك في اشارة منه لمباراة النادي الافريقي ومضيفه الاتحاد المنستيري لحساب الدفعة الثانية من مباريات الجولة الخامسة والعشرين.ومن جهته أفاد كسيلة بوعالية أنّ جميع الللاعبين عازمون على تحقيق الانتصار والخروج بنتيجة ايجابية واسعاد الجماهير الترجية، مبرزا أنّ كامل اعضاء الفريق شاعرون باهمية المسؤولية الملقاة على عاتقهم.وطمأن بوعالية جماهير الأحمر والأصفر على حالته الصحية بعد تعرّضه لاصابة على مستوى كعب الساق، مؤكدا أنّ مشاركته في مباراة الغد تبقى رهينة الاختيارات الفنية للمدرب.يذكر أنّ الترجي الرياضي التونسي بلغ المربع الذهبي للمسابقة اثر فوزه في ربع النهائي على الأهلي المصري في مباراة الذهاب بتونس بنتيجة 1 - 0 وفي مباراة الاياب بالقاهرة بنتيجة 3 - 2 ، في حين بلغ ماميلودي صانداونز ذات الدور اثر الفوز في مباراة الذهاب في بريتوريا على الملعب المالي بنتيجة 3 - 0 قبل أن ينهزم في مباراة الاياب بباماكو بنتيجة 0 - 2.