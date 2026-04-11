"فاينانشال تايمز": المفاوضات بين واشنطن وطهران حول فتح مضيق هرمز في مأزق ووصلت إلى طريق مسدود

أفادت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطاني نقلا عن مصدرين لها بأن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران حول فتح مضيق هرمز في مأزق ووصلت إلى طريق مسدود بسبب وجود خلافات بين الجانبين.وحسب مصدر للصحيفة، فإن إيران تصر على سيطرتها على المضيق وحقها في فرض الضريبة على عبور السفن، وإن المفاوضين الإيرانيين يرفضون فكرة الرقابة المشتركة للمضيق.وأشارت الصحيفة إلى أن مسألة فتح مضيق هرمز، الذي تمر عبره نحو 25% من إمدادات النفط العالمية، لا تزال حجر العثرة في المفاوضات بين الجانبين، التي تجري في باكستان.يذكر أن المفاوضات بين الوفدين الإيراني برئاسة رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، والأمريكي برئاسة نائب رئيس الولايات المتحدة جاي دي فانس، بدأت في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، اليوم السبت.ويأتي ذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في المنطقة لمدة أسبوعين لإجراء المفاوضات.المصدر: "فاينانشال تايمز"