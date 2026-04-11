كأس الكنفدرالية الإفريقية: اتحاد الجزائريتعادل أمام أولمبيك آسفي المغربي صفر-صفر

تعادل اتحاد الجزائر, أمام ضيفه أولمبي آسفي المغربي الذي يشرف عليه المدرب التونسي شكري الخطوي بنتيجة صفر-صفر,مساء اليوم السبت بملعب 5 جويلية بالجزائر العاصمة, لحساب ذهاب الدور نصف النهائي من منافسة كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف).وتجرى مباراة الإياب يوم الأحد 19 افريل الجاري بداية من الثامنة ليلا (س20).ومن جهته, انهزم نادي شباب بلوزداد الجزائري, أمام ضيفه الزمالك المصري بنتيجة صفر-1 أمس الجمعة في ذهاب نصف النهائي, بملعب -نيلسون مانديلا- ببراقي (الجزائر العاصمة).وسيقام لقاء العودة يوم الجمعة القادم بملعب القاهرة الدولي بمصر (س17).