رابطة أبطال إفريقيا: الترجي يطمح لتحقيق أسبقية مهمة أمام صن داونز قبل موقعة الإياب في بريتوريا

ثقة متزايدة بعد إزاحة الأهلي



سجل إيجابي في رادس



أفضلية تاريخية ومواجهات سابقة



مواجهة خاصة وأسماء بارزة



غيابات وشكوك في التشكيلة



تشكيلة مرتقبة وخيارات فنية



طاقم تحكيم وموعد الإياب



يتطلع الترجي الرياضي إلى كسب اسبقية مريحة وقطع خطوة هامة نحو بلوغ الدور النهائي عندما يستضيف ماميلودي صن داونز الجنوب افريقي غدا الاحد انطلاقا من الساعة الثامنة ليلا بملعب حمادي العقربي برادس ضمن ذهاب الدور نصف النهائي لكأس رابطة الابطال الافريقية لكرة القدم.ويطمح ممثل كرة القدم التونسية إلى تيسير مهمته قبل موقعة الإياب بعد اسبوع في بريتوريا على درب المضي قدما في سعيه نحو إضافة النجمة الخامسة على قميصه.**وبعد عرض كروي رائق خلال الدور ربع النهائي تجسم في إزاحة الاهلي المصري، صاحب الرقم القياسي في التتويج باللقب القاري باثنتي عشرة مرة، بفوزه عليه ذهابا في رادس 1-0 وايابا في القاهرة 3-2، تعززت ثقة ابناء الفنّي الفرنسي باتريس بومال في قدرتهم على كسب رهان الظفر بلقب أمجد كؤوس الاندية الافريقية الغائبة عن خزائن النادي منذ سنة 2019.ويسعى فريق باب سويقة الى المحافظة على سجله الخالي من الهزائم على ملعب رادس في رابطة ابطال افريقيا منذ ماي 2023 معتمدا على درايته الواسعة بأجواء هذه المسابقة القارية التي يشارك فيها بشكل مستمر منذ سنة 2017 من جهة وعلى الدعم الكبير لجماهيره التي ستسجل حتما حضورها بأعداد غفيرة من جهة أخرى.ويحتفظ سجل مواجهات الفريقين، التي امتدت على عشر مباريات انطلاقا من سنة 2000، بأربعة انتصارات للترجي مقابل انتصارين لصن داونز، في حين خيّم التعادل على أربعة مقابلات.ورغم ان كل اللقاءات السابقة شهدت ندّية عالية، الا ان فوز الترجي في بريتوريا بالذات خلال اياب الدور نصف النهائي لنسخة موسم 2023-2024 بفضل هدف رائد بوشنيبة، يبقي الاكثر رسوخا في أذهان أحباء شيخ الأندية التونسية.وتحمل المباراة في طياتها أكثر من عنصر إثارة، يتقدمها اللقاء الخاص بين الترجي ومدربه السابق، البرتغالي ميغيل كاردوزو، بالاضافة الى الصدام المنتظر بين خط هجوم الترجي وقائد الكتيبة الجنوب افريقية، الحارس المخضرم، رونوين ويليامز.ويدخل الترجي الرياضي المواجهة في ظل أنباء متضاربة عن اعتزال نجمه يوسف المساكني إلى جانب الشكوك التي تحوم حول مشاركة كل من شهاب الجبالي والجزائري كسيلة بوعالية بسبب الاصابة، في حين سيشكل غياب المدافع أوبري موديبا لحصوله على البطاقة الحمراء والمهاجم الناميبي بيتر شالوليل بداعي الاصابة نقصا هاما في تشكيلة صن داونز.وإذ تتعدد الخيارات الفنية المتاحة أمام المدرب بارتيس بومال، فإن التشكيلة المرتقبة لن تبتعد كثيرا عن تلك التي خاضت موقعة دور الثمانية ضد الأهلي المصري بقيادة الحارس المتألق البشير بن سعيد، أمامه ثنائي الدفاع حمزة الجلاصي ومحمد أمين توغاي، وعلى الأطراف محمد أمين بن حميدة وابراهيما كايتا.وسيدير المباراة طاقم تحكيم جزائري يقوده مصطفى غربال بمساعدة مقران قوراري وعباس زهروني، في حين سيكون لحلو بن إبراهيم وبوبكر صار في غرفة الفيديو المساعد.وتقام مباراة الإياب في بريتوريا يوم السبت 18 أفريل 2026 على الساعة الثانية بعد الزوال بإدارة الحكم الصومالي عمر آرتان.