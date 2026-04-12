北京：突尼斯橄榄油推介活动融合中突两国美食

在突尼斯驻北京大使馆与中国武汉阳逻集团合作举办的一场开放式宴会上，突尼斯橄榄油的独特风味成为了连接突尼斯与中国美食的桥梁。来宾们得以品尝到一系列以突尼斯橄榄油为共同风味的突尼斯和中国菜肴。此次活动是推广突尼斯橄榄油的文化推介活动的一部分，主题为"突尼斯与中国美食以突尼斯橄榄油为媒的邂逅"。多位中国宾客、突尼斯专业人士及中国艺术家出席了活动，现场洋溢着体现两国深厚文化交流底蕴的节日氛围。活动由突尼斯烹饪专家、专精于突尼斯美食的玛拉凯·阿比迪主持。她介绍了突尼斯橄榄油的特点、其健康与营养价值，以及它在突尼斯文化中的重要地位。她还与中国专家一起，组织了品鉴环节和现场烹饪演示，使用橄榄油制作突尼斯和中国菜肴。此次活动受到了多位中国网络意见领袖的关注，活动片段也在中国社交媒体平台上进行了传播，有助于向当地公众宣传突尼斯橄榄油。这项举措是一系列推广活动的一部分。此前，突尼斯大使馆曾与同一家中国集团合作，于今年3月底举办了一场经济活动，恰逢首批50吨突尼斯橄榄油运抵湖北省港口，这尚属首次。此举意义重大，因为湖北省是中国中部的一个关键商业中心，可辐射到广大消费者群体。突尼斯橄榄油在本国文化遗产中占有重要地位，同时具备营养、健康价值和卓越口感，使其多次获得国际大奖，这增强了其在国外市场的竞争力，尤其是在中国市场对其需求日益增长的背景下。在此背景下，一些中国消费者在之前的品鉴活动中已对这款产品表现出兴趣，与此同时，该中国集团正继续努力将突尼斯橄榄油作为高品质食品进行推广。