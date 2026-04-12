الجمعية التونسية لامراض وجراحة القلب والشرايين تنظم قوافل صحية في عدد من الجهات التونسية تحت شعار " من أجل قلب سليم "

تنظم الجمعية التونسية لامراض وجراحة القلب والشرايين، سلسلة من القوافل الصحية تحت شعار " من أجل قلب سليم " بعدد من الجهات التونسيةوستحط هذه القوافل، يوم 25 أفريل الجاري بالمستشفى الجهوي بالمتلوي من ولاية قفصة، ويوم 30 ماي المقبل بالمستشفى الجهوي بطبرقة من ولاية جندوبة ، ويوم 3 أكتوبر 2026 بالمستشفى الجهوي بتوزرويأتي تنظيم هذه المبادرة الصحية في اطار التزام الجمعية بتقريب الخدمات الصحية من جميع المواطنين في كافة المناطق بالبلاد التونسيةويتضمن البرنامج فحوصات مجانية لفاءدة الاطفال والكهول للتقصي المبكر لجميع الامراض المتعلقة بالقلب والشرايين وخاصة منها ارتفاع ضغط الدم وتوجيه المرضى الى أطباء الاختصاص وحثهم على تناول الادوية المناسبة لعلاج حالتهموسيتم أيضا تقديم حصص توعية وتوجيهات صحية حول أمراض القلب والشرايين اضافة الى لقاءات مباشرة مع أطباء مختصين والنظر في عدد من الملفات الطبية التي تستوجب تدخلا جراحياوتنتظم هذه القوافل بالتعاون مع أطباء الجهات المعنية وبالتنسيق مع الادارات الجهوية للصحة وتحت اشراف وزارة الصحةوتعمل الجمعية التونسية لأمراض وجراحة القلب والشرايين منذ تأسيسها على تعزيز تقصي أمراض وجراحة القلب والشرايين لما لها من تأثيرات خطيرة جدا على صحة الإنسان في حالة عدم مراقبتها وعلاجها بصفة دورية ومستمرة