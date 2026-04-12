الجمعية التونسية لامراض وجراحة القلب والشرايين تنظم قوافل صحية في عدد من الجهات التونسية تحت شعار " من أجل قلب سليم "

Publié le Dimanche 12 Avril 2026 - 16:06
      
تنظم الجمعية التونسية لامراض وجراحة القلب والشرايين، سلسلة من القوافل الصحية تحت شعار " من أجل قلب سليم " بعدد من الجهات التونسية

وستحط هذه القوافل، يوم 25 أفريل الجاري بالمستشفى الجهوي بالمتلوي من ولاية قفصة، ويوم 30 ماي المقبل بالمستشفى الجهوي بطبرقة من ولاية جندوبة ، ويوم 3 أكتوبر 2026 بالمستشفى الجهوي بتوزر


ويأتي تنظيم هذه المبادرة الصحية في اطار التزام الجمعية بتقريب الخدمات الصحية من جميع المواطنين في كافة المناطق بالبلاد التونسية


ويتضمن البرنامج فحوصات مجانية لفاءدة الاطفال والكهول للتقصي المبكر لجميع الامراض المتعلقة بالقلب والشرايين وخاصة منها ارتفاع ضغط الدم وتوجيه المرضى الى أطباء الاختصاص وحثهم على تناول الادوية المناسبة لعلاج حالتهم

وسيتم أيضا تقديم حصص توعية وتوجيهات صحية حول أمراض القلب والشرايين اضافة الى لقاءات مباشرة مع أطباء مختصين والنظر في عدد من الملفات الطبية التي تستوجب تدخلا جراحيا

وتنتظم هذه القوافل بالتعاون مع أطباء الجهات المعنية وبالتنسيق مع الادارات الجهوية للصحة وتحت اشراف وزارة الصحة

وتعمل الجمعية التونسية لأمراض وجراحة القلب والشرايين منذ تأسيسها على تعزيز تقصي أمراض وجراحة القلب والشرايين لما لها من تأثيرات خطيرة جدا على صحة الإنسان في حالة عدم مراقبتها وعلاجها بصفة دورية ومستمرة
