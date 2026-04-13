هذا ما نقرر في حق توفيق المكشر و نائب محافظ البنك المركزي الاسبق

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6597cb132e85e3.76051647_qomgenplfjikh.jpg>
Publié le Lundi 13 Avril 2026 - 11:36
      
جلبت صباح اليوم الإثنين الوحدات الأمنية الى هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، رجل الأعمال والرئيس السابق لجمعية هلال الشابة توفيق المكشر .
في حين لم يحضر نائب محافظ البنك المركزي سابقا العروسي بيوض وذلك لمحاكتهما في ملف قضية تعلقت بالحصول على قروض بنكية بدون ضمانات.
وقررت الدائرة تاجيل المحاكمة استجابة لطلبات محامو المتهمين ولانتظار مأل الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الإتهام.


بذكر ان توفيق المكشر محال وعدد من أفراد عائلته ومتهمين أخرين على الدائرة الجنائية من أجل تهم تتعلق بتكوين وفاق بغاية غسيل الأموال باستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص النشاط المهني والاجتماعي، إضافة إلى استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة، ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق منافع غير مشروعة.
