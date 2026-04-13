يوم 16 افريل 2026 بالبحيرة 2 اطلاق النسخة التونسية من الكتاب المرجعي للتسويق بين الشركات B2B لبوتلر وبفورتش والقلال

ينتظم يوم 16 أفريل 2026 بمنطقة ضفاف البحيرة 2، تونس العاصمة، احتفال الاطلاق الرّسمي للنّسخة التّونسية من الكتاب المرجعي للتسويق بين الشركات «B2B BRAND MANAGEMENT: Case Studies Collection».ويتنظم حدث اطلاق هذه النسخة من الكتاب المرجعي ببادرة من مكتب مرافقة روّاد الاعمال بالشراكة الاستراتيجية مع المدرسة المتوسطية للاعمال والشبكة العالمية "Global Marketing Nexus ".ويمثّل هذا الحدث، وفق منظميه، محطة هامة للاقتصاد التونسي، حيث يضع تونس ضمن نحو خمسين دولة، فقط، تمتلك نسختها الوطنية من هذا الكتاب الذي شارك في تأليفه روّاد التسويق الحديث فيليب كوتلر Philip Kotler وفالديمار بفورتش Waldemar Pfoertsch، إلى جانب الخبير التونسي وليد القلال.وتقدّم النسخة التونسية من B2B Brand Management: Case Studies Collection مزيجًا قويًا من الخبرة التسويقية العالمية والمعرفة بالسياق الإقليمي، مسلّطة الضوء على كيفية بناء المؤسسات في تونس لعلامات تجارية قوية ومرِنة وموجّهة نحو المستقبل.ويُعدّ كتاب رافعة استراتيجية حقيقية للمؤسسات المحلية، إذ يستهدف القادة التنفيذيين وكبار المسؤولين ومديري التسويق واستراتيجيي العلامات التجارية وروّاد الأعمال ومؤسسي الشركات الناشئة والأكاديميين وطلبة ماجستير إدارة الأعمال (MBA)، إضافة إلى صانعي القرار والفاعلين في مجال التنمية الاقتصادية.ويؤكد فالديمار بفورتش، فإنّ بناء العلامة التجارية في سنة 2026 لم يعد يقتصر على توليد الحرفاء والعملاء المحتملين، بل إن المشترين في مجال B2B، في عالم مشبع بالذكاء الاصطناعي، يبحثون أساسًا عن المصداقية والوضوح.ويتناول الكتاب، على هذا الاساس، أبرز التوجهات التي تشكّل اليوم بناء العلامة في مجال B2B، من بينها: العلامة كأصل استراتيجي والشفافية في استخدام الذكاء الاصطناعي ودور دعم المبيعات كناقل للعلامة، إضافة إلى الاستدامة والملاءمة المحلية كعوامل للتميّز.ويتضمن جدول اعمال هذه التظاهرة تنظيم ورشة عمل من الساعة 14 الى الساعة 16، يؤطرها فالديمار بفورتش حول "التوجهات الحديثة للتصرف في العلامة التجارية في مجال ريادة الأعمال"، الذكاء الاصطناعي، والتسويق التحويلي يليها من الساعة 16.15 الى 17.30 حفل الاطلاق وجلسة توقيع حصرية مع تقديم المفاهيم الأساسية للكتاب ثم جلسة عمل جلسة عمل شبكي (Networking) تجمع نخبة من صانعي القرار الاقتصاديين والأكاديميين (من س 17:30 الى س 19:30 ).يذكر ان الكتاب متوفر حاليا بصيغة رقمية على احدى المنصات العالمية، وتمنح هذه النسخة الورقية التونسية مصداقية دولية للمؤسسات المذكورة لدى شبكة تضم أكثر من 100 ألف مهني حول العالم.