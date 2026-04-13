تفكيك شبكة دعارة يقودها تقني في الإعلامية في قلب العاصمة
تمكنت الوحدات التابعة لـمنطقة الأمن الوطني بتونس المدينة من تفكيك شبكة مختصة في البغاء السري، وذلك في إطار عملية أمنية وصفت بـالنوعية، أسفرت عن إيقاف عدد من العناصر، من بينهم تقني سامٍ في الإعلامية.
وجاءت هذه العملية إثر معلومات استخباراتية دقيقة ورصد لتحركات مشبوهة، حيث قامت الوحدات الأمنية بمداهمة محل يُستغل في أنشطة غير قانونية مرتبطة بالدعارة.
وقد كشفت التحريات أن أحد أبرز عناصر الشبكة يشغل خطة تقني في الإعلامية، وهو ما أثار الانتباه بشأن طبيعة دوره داخل الشبكة.
وأظهرت المعطيات الأولية أن الشبكة كانت تعتمد على وسائل تكنولوجية حديثة، من بينها تطبيقات تواصل ومنصات رقمية، لاستقطاب الحرفاء وتنظيم النشاط بعيدًا عن الرقابة، وهو ما يفسر الاستعانة بكفاءات في المجال التقني.
وباستشارة النيابة العمومية، تم الاحتفاظ بجميع الأطراف المورطة وإيداعهم السجن، في انتظار استكمال الأبحاث.
ويواجه الموقوفون تهماً تتعلق بـإعداد محل للخناء والدعارة، إلى جانب شبهات أخرى مرتبطة بطرق الاستدراج والتنسيق.
