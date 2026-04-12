قاليباف مخاطبا ترامب: إن حاربتم حاربنا!

صرح رئيس البرلمان الايراني محمد باقر قاليباف أن السلطات الإيرانية أعلنت منذ البداية أنها لا تثق بالأمريكيين.وقال قاليباف لدى عودته من باكستان: "أجرينا محادثات مكثفة جدا، جادة ومليئة بالتحديات، وقد صمّمنا مبادرات جيدة جدا لإظهار حسن نية إيران، ما أدى إلى تحقيق تقدم في المفاوضات".وأضاف: "منذ البداية أعلنا أننا لا نثق بالأمريكيين، فجدار انعدام الثقة لدينا عمره 77 عاما، وهم خلال أقل من عام واحد هاجمونا مرتين أثناء المفاوضات، لذلك فهم من يجب عليهم كسب ثقتنا".وتابع: "تهديدات ترامب اليوم لا تؤثر على الشعب الإيراني، وأثبتنا أننا لا نستسلم تحت التهديد والوعيد، في جميع المجالات العسكرية، وفي العقوبات الاقتصادية، وفي الضغوط السياسية، وفي غيرها".وختم قاليباف: "نقول لترامب، إذا حاربتم، سنحارب، وإذا أتيتم بالمنطق فسنتعامل معكم بالمنطق. نحن لن نخضع لأي تهديد؛ فليجربوا إرادتنا مرة أخرى ليتلقوا درسا أكبر".وقد أعلن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس في وقت سابق، عدم التوصل إلى اتفاق مع إيران مؤكدا أن واشنطن "لن تتنازل عن خطوطها الحمراء" وأن "الكرة الآن في ملعب طهران".بينما أكد قاليباف مقاربة بلاده بحسن نية وصدق إرادة المفاوضات مع الأمريكيين في إسلام آباد قبل حصولها، مبينا أن الثقة معدومة تجاههم بسبب التجربة المرة للحربين السابقتين.بدوره، أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أنه تم التوصل إلى تفاهم مع واشنطن حول عدد من القضايا في مفاوضات باكستان، ولكن دون تحقيق الاتفاق.