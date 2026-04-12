ترامب: إيران لم تغادر طاولة المفاوضات وستعود لتعطينا كل ما نريد ولا أريد 90%.. أريد كل شيء

Publié le Dimanche 12 Avril 2026 - 21:34
      
أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، عن اعتقاده بأن إيران ستعود في النهاية إلى المفاوضات وستوافق على جميع الشروط التي تطلبها واشنطن.

وقال ترامب: "هذا التصريح [حول نية الولايات المتحدة تدمير 'الحضارة الإيرانية'] قادهم إلى طاولة المفاوضات، ولم يغادروها. لم يغادروا طاولة المفاوضات. أفترض أنهم سيعودون وسيعطوننا كل ما نريد. وقلت لرجالي: أريد كل شيء. لا أريد 90%، لا أريد 95%. قلت لهم: أريد كل شيء، وليس لديهم (الإيرانيون) أي أوراق رابحة".


وأعلن ترامب في المقابلة أن القوات الأمريكية ستواصل شن ضربات على إيران إذا لم تقبل الجمهورية الإسلامية بشروط واشنطن. وعند سؤاله عما إذا كانت الولايات المتحدة ستواصل تدمير إيران في حال رفض طهران للشروط الأمريكية، أجاب ترامب بالإيجاب.


وتستضيف العاصمة الباكستانية إسلام آباد حاليا مفاوضات مباشرة بين وفد أمريكي برئاسة نائب الرئيس جي دي فانس ووفد إيراني برئاسة رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، بعد إعلان ترامب التوصل لهدنة لمدة أسبوعين في 8 أفريل.

وتشترط طهران وقف الهجمات الإسرائيلية على لبنان ورفع العقوبات كجزء من أي تسوية، فيما يصر ترامب على أن لبنان غير مشمول في اتفاق وقف إطلاق النار. وكان ترامب قد هدد باستخدام "أفضل الذخائر" إذا فشلت المحادثات، بينما تستعد إسرائيل لعودة محتملة للحرب وتطالب بإخراج اليورانيوم المخصب من إيران وتفكيك منشآت التخصيب وإغلاق المشروع النووي الإيراني.

وتأتي تصريحات ترامب بعد إعلان القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني أن أي محاولة لعبور السفن العسكرية الأمريكية من مضيق هرمز ستواجه برد فعل قاس، وذلك ردا على إعلان واشنطن عبور مدمرتين للمضيق وبدء عملية إنشاء ممر آمن جديد للملاحة الدولية.
الأحد 12 أفريل 2026 | 24 شوال 1447
