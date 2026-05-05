أريانة تستعد للدورة 30 لعيد الورد من 8 إلى 17 ماي الجاري تحت شعار "كل عام وورد أريانة غرام"

أعلنت نائب رئيس الجمعية الثقافية لبلدية أريانة، ليلى عياشي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، عن برنامج الدورة الثلاثين لـ"عيد الورد"، الحدث الأبرز الذي ينتظره أهالي مدينة أريانة، والذي سينطلق يوم 8 ماي و يمتد إلى غاية 17 ماي، وذلك تحت شعار "كل عام وورد أريانة غرام".وتكتسي هذه الدورة بعدا جهويا شاملا يهدف إلى إشراك كافة بلديات الولاية ومعتمدياتها في المهرجان، الذي ينطلق يوم الجمعة 8 ماي بـ "كرنفال الورد"، وهو عرض ضخم يمتد من الساعة الخامسة إلى السادسة والنصف مساء بمشاركة واسعة من مختلف بلديات الولاية والإدارات الجهوية.وسيتم تأثيث المهرجان بـ 30 لوحة فنية كبرى مقتناة من شركات مختصة، ليختتم الكرنفال بزيارة رسمية لمعرض الورد بمنتزه "بئر بلحسن".​​ويسجل معرض الورد بـ "بئر بلحسن" هذه السنة رقما قياسيا بـ 147 جناحا، تجمع بين أجود أنواع نباتات الزينة والورود وإبداعات الحرفيين والحرفيات في مجالات الفخار والخزف بالإضافة إلى الفضاءات التقليدية لتقطير الورد، التي تعيد إحياء موروث الجهة.وأبرزما يميز هذه الدورة، أنه سيتم يوم 12 ماي تدشين المركب الثقافي والترفيهي بالمنزه السادس، وهو مكسب يضم نوادي متنوعة، وفق ما صرحت به المسؤولة ذاتها.​​كما حرصت الهيئة التنظيمية على أن تكون الدورة الثلاثون شاملة لكل الفئات الاجتماعية، إلى جانب تنظيم ملتقى جهوي تحت شعار "مهارات تزهر وفرص تثمر" بالمركز القطاعي للفنون الطباعية (13 ماي).وبالإضافة إلى تظاهرة "أريانة تتغنى بالورد" بمشاركة أكثر من 200 طفل من المؤسسات التربوية، يتخلل المهرجان مسابقات لأجمل فستان وأجمل تسريحة شعر مستوحاة من محور الورد.​وفي مجال الصحة والبيئة تنتظم قوافل صحية وعيادات مجانية، بالتوازي مع "الأيام الغراسية" التي ستشهد توزيع 100 وردة لكل ولاية لنشر ثقافة الغراسة في كامل الجمهورية.كما تحضر الأنشطة الرياضية والفكرية أيضا في هذه الدورة من خلال الشطرنج والتنس والكرة الحديدية وكرة القدم.​​وتُختتم فعاليات الدورة التي تنظم تحت إشراف ولاية أريانة بمشاركة بلدياتها السبع، يوم الأحد 17 ماي بعرض فني بمركب المنزه السادس، يؤثثه المايسترو أشرف الطيبي بأوركسترا سيمفونية.