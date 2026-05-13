سفارة تونس بفرصوفيا: جلسة عمل حول التعاون القنصلي بين تونس وبولونيا

مثلت جلسة عمل جمعت، الاربعاء، سفير تونس بفرصوفيا توفيق الشابي، بمديرة الدائرة القنصلية بوزارة الشؤون الخارجية البولونية "يوستينا شانوفسكا"، فرصة لمواصلة التشاور بخصوص التعاون القنصلي بين تونس وبولونيا.

وتطرق اللقاء، وفق ما ورد على المنصة الإخبارية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية، إلى عدد من المسائل، التي تهمّ أفراد الجالية التونسية ببولونيا، لا سيّما ما يتعلّق بالحصول على التأشيرة ومعالجة ملفات الإقامة. كما تمّ بحث آفاق تعزيز التعاون الثنائي في المجال القنصلي بما من شأنه دعم التنسيق وتبادل الخبرات والتجارب وتطوير سبل الإحاطة بأفراد الجالية التونسية المقيمة ببولونيا.


وتأتي جلسة العمل، في إطار الحرص المتواصل على حسن الإحاطة بالجالية التونسية المقيمة ببولونيا.
