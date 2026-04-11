سفيرة تونس بفنلندا تجري لقاء عمل مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الفنلندي

Publié le Samedi 11 Avril 2026 - 10:31
      
أجرت سفيرة الجمهورية التونسية بفنلندا، نبيهة حجاجي، أمس الجمعة، لقاء عمل مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الفنلندي "يوهانس كوسكنان"، وذلك في إطار دعم وتعزيز التبادل والتعاون في المجال البرلماني بين تونس وفنلندا.

وشكّلت هذه المقابلة مناسبة لتبادل وجهات النظر بشأن العلاقات التونسية-الفنلندية والامكانيات المتاحة لمزيد دعمها وتوسيع مجالاتها لتشمل مختلف المجالات، لا سيما على مستوى المؤسسات المنتخبة بما يتيح تبادل التجارب والخبرات ويعزز آليات التشاور والتنسيق بينها، حسب بلاغ نشرته اليوم السبت الصفحة الإعلامية التابعة لوزارة الشؤون الخارجيّة.


وتحاور الجانبان حول المسائل ذات الاهتمام المشترك، على غرار الشراكة التونسية-الأوروبية وآفاقها المستقبلية، حيث استعرضت حجاجي مسألة استرجاع الأموال المنهوبة وأهمية أن تسهم كل الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي في الدفع نحو حسمها بما ينصف ويحقق العدالة للشعب التونسي ويؤسس لشراكة قوامها احترام السيادة الوطنية والتعاون المتوازن، حسب البلاغ.


