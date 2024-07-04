هيئة الانتخابات تعلن روزنامة الانتخابات الرئاسية

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أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال ندوة صحفية عقدتها الهيئة اليوم الخميس عن روزنامة الانتخابات الرئاسية التي تقرر اجراؤها يوم 6 اكتوبر القادم، في الداخل، وايام 4 و5 و6 أكتوبر للتونسيين في الخارج.



وأوضح انه تم تحديد يوم 29 جويلية الجاري، موعدا انطلاق ايداع مطالب الترشح بمقر الهيئة على ان تتواصل هذه العملية الى غاية 6 اوت المقبل وستنظر الهيئة في ملفات الترشح والبت فيها اجل اقصاه 10 اوت المقبل على ان يتم الاعلان عن المترشحين اوليا يوم 11 اوت.





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وتنطلق الحملة الانتخابية في الداخل حسب الروزنامة المعلنة من الهيئة يوم 14 سبتمبر لتتواصل الى غاية يوم 4 أكتوبر اما في الخارج فتنطلق الحملة الانتخابية يوم 12 سبتمبر وتتواصل الى غاية 2 اكتوبر.



وأشار بوعسكر الى ان الهيئة ستقوم بالإعلان عن النتائج الاولية للانتخابات في 9 اكتوبر 2024 وفي صورة عدم حصول احد المترشحين للانتخابات على الاغلبية المطلقة فإنه يقع المرور الى دورة انتخابية ثانية خلال اسبوعين من اعلان النتائج النهائية للدورة الاولى.





وتنطلق الحملة الانتخابية في الداخل حسب الروزنامة المعلنة من الهيئة يوم 14 سبتمبر لتتواصل الى غاية يوم 4 أكتوبر اما في الخارج فتنطلق الحملة الانتخابية يوم 12 سبتمبر وتتواصل الى غاية 2 اكتوبر.وأشار بوعسكر الى ان الهيئة ستقوم بالإعلان عن النتائج الاولية للانتخابات في 9 اكتوبر 2024 وفي صورة عدم حصول احد المترشحين للانتخابات على الاغلبية المطلقة فإنه يقع المرور الى دورة انتخابية ثانية خلال اسبوعين من اعلان النتائج النهائية للدورة الاولى.