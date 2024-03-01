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رئيس الحكومة يلتقي بالمُنتخبين المحلّيين بفرنسا ذوي الأصول التونسية

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Publié le Vendredi 01 Mars 2024 - 10:02 قراءة: 0 د, 42 ث
      
بمناسبة زيارة العمل التي يُؤدّيها إلى باريس، التقى رئيس الحكومة أحمد الحشّاني، يوم أمس الخميس 29 فيفري 2024، بمقر السفارة التونسية بباريس، بالمُنتخبين المحلّيين بفرنسا ذوي الأصول التونسية، وذلك بحضور وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار، ووزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي.

ونوّه رئيس الحكومة بنجاح المنتخبين المحليين في الاندماج بفرنسا، مُشيدا بمساهمتهم الفعّالة في تعزيز العلاقات التونسية-الفرنسية على جميع الأصعدة.
كما اكد رئيس الحكومة على أهميّة تركيز جهودهم على مشاريع التوأمة وفرص الشراكة بين المدن التونسية والفرنسية، مشيرا الى استعداد الدولة التونسية لمساندة كلّ مبادراتهم ودعمها في هذا الإطار.
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ومن جانبهم، عبّر المُنتخبون المحلّيون عن شكرهم لرئيس الحكومة، لاتاحته فرصة هذا اللقاء، كما عبروا عن شعورهم بفخر الانتماء إلى تونس، مؤكدين حرصهم الثابت على مزيد المساهمة في إشعاع صورة تونس بفرنسا.


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