بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة: الدورة التاسعة من معرض "تونس مدينة الآداب والكتاب" تعلن عن استئناف الحياة الثقافية

دشّن يوسف بن إبراهيم مساء اليوم الثلاثاء 16 مارس 2021 معرض "تونس مدينة الآداب والكتاب" في دورته السنوية التاسعة الذي ينتظم بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية.ونظّم فعاليات هذا المعرض، الذي يتواصل إلى غاية 05 أفريل 2021، المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بولاية تونس بالتعاون مع ولاية تونس وبلدية المكان وبمساهمة اتحاد الناشرين التونسيين وبالشراكة مع المركز التونسي للكتاب ودار الثقافة المغاربية ابن خلدون والمكتبة الجهوية بتونس بالإضافة إلى 14 مكتبة عمومية أخرى.وفي كلمته الافتتاحية أكّد يوسف بن إبراهيم أنّ قطاع الثقافة أثبت قدرته على الصمود كما برهن أهل الفكر والابداع على قدرتهم على تجاوز كلّ الصعوبات المتعلقة بالتداعيات الاجتماعية والاقتصادية والصحّية..وأوضح أن وجود هذا المعرض بشارع الحبيب بورقيبة هو فاتحة مهمّة تعلن عن عودة الحياة الثقافية والابداعية وخطوة إيجابية تتلوها محطّات أخرى تتمثّل في استئناف الأنشطة بكلّ الفضاءات العمومية والخاصة في ظلّ احترام كامل للبروتوكول الصحّي.وأشار يوسف بن إبراهيم إلى أنّ وجود إصدارات جديدة بطبعات مختلفة هو مؤشّر إيجابي على وجود قارئ وفيّ يحرّك حلقة المطالعة وكتاب متميز يستجيب لمعايير تجمع بين جودة المضمون وجمالية الشكل وهو ما من شأنه أن يساهم في صناعة الكتاب التونسي وإشعاعه وطنيا وإقليميا ودوليا.ويشارك في الدورة التاسعة من معرض "تونس مدينة الآداب والكتاب" 74 دار نشر تونسية ويضمّ 75 ألف كتاب فيما يتضمن البرنامج التنشيطي الموازي حوالي 50 نشاطا فكريا وأدبيا بالإضافة إلى مجموعة من الورشات تؤثّثها 35 شخصية فكرية من أبرز القامات التونسية.ونظّمت الهيئة المديرة، إثر تدشين المعرض، لقاء أدبي بخيمة التظاهرات الثقافية والجلسات الفكرية يحمل عنوان "في الكتاب حياتنا" تمّ خلاله تكريم كلّ من صلاح الدين الحمادي رئيس اتحاد الكتاب التونسيين والدكتور منصور معلّى والكاتب الهادي التيمومي والكاتبتين أميرة غنيم ومية القصوري، كما تمّ تكريم الفائزين الخمسة في المسابقة الوطنية لأوفى المطالعين عن ولاية تونس.