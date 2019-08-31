Radio Babnet Tunisie On Air: Zied Gharsa - Ka7let Lahdhab  

الشاهد مع عائلته على ''الدرجة السياحية'' في طريقه الى ليون

Samedi 31 Août 2019

Samedi 31 Août 2019
باب نات - مع انطلاق حملة الانتخابات الرئاسية في الخارج ، تحول يوسف الشاهد الى مدينة ليون بفرنسا صحبة عائلته و مدير حملته الانتخابية سليم العزابي ،، و ظهر الشاهد لاول مرة صحبة كامل عائلته مع المسافرين و دون بروتوكولات .




وتنطلق اليوم السبت (31 اوت 2019) الحملة الانتخابية للمترشحين للإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها في الخارج، لتتواصل الى غاية يوم 11 سبتمبر2019.

وأفاد نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر في تصريح تصريح اعلامي يوم الجمعة، بأن الهيئة خصصت 310 مراكز اقتراع و391 مكتب اقتراع في مختلف الدوائر بالخارج وعددهم 6 ، لاستقبال 387 الف ناخب مسجل بالنسبة للانتخابات الرئاسية في الخارج المقرر تنظيمها في الدوائر الإنتخابية بالخارج أيام 13 و14 و15 سبتمبر 2019.

الحملة الانتخابية في الداخل ستنطلق يوم 2 سبتمبر لتتواصل الي غاية 13 سبتمبر ، وسيكون يوم الاقتراع للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها يوم 15 سبتمبر 2019.
وبلغ عدد المترشحين الذين قبلت الهيئة ترشحاتهم 26 مترشحا .

  
  
     
  
rtt-3d73a210e82915bda172265926167b5f-2019-08-31 10:50:45






0 de 0 commentaires pour l'article 188227



Présidentielles 2019
En continu

|
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:22 18:52 15:59 12:27 05:49 04:18
28°
 29° % 61 :الرطــوبة
تونــس 25°
3.1 كم/س
 :الــرياح
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
29°-2530°-2431°-2429°-2328°-23
  • Avoirs en devises
    17434,2

  • (30 août)
  • Jours d'importation
    97
  •              1 € = 3,17163 DT        1$ =2,86450 DT
  • Solde Compte du Trésor   (30 août)   147,8 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1567250058|188227 6150|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires