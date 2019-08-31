الشاهد مع عائلته على ''الدرجة السياحية'' في طريقه الى ليون

Samedi 31 Août 2019



باب نات

- مع انطلاق حملة الانتخابات الرئاسية في الخارج ، تحول يوسف الشاهد الى مدينة ليون بفرنسا صحبة عائلته و مدير حملته الانتخابية سليم العزابي ،، و ظهر الشاهد لاول مرة صحبة كامل عائلته مع المسافرين و دون بروتوكولات .وتنطلق اليوم السبت (31 اوت 2019) الحملة الانتخابية للمترشحين للإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها في الخارج، لتتواصل الى غاية يوم 11 سبتمبر2019.وأفاد نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر في تصريح تصريح اعلامي يوم الجمعة، بأن الهيئة خصصت 310 مراكز اقتراع و391 مكتب اقتراع في مختلف الدوائر بالخارج وعددهم 6 ، لاستقبال 387 الف ناخب مسجل بالنسبة للانتخابات الرئاسية في الخارج المقرر تنظيمها في الدوائر الإنتخابية بالخارج أيام 13 و14 و15 سبتمبر 2019.الحملة الانتخابية في الداخل ستنطلق يوم 2 سبتمبر لتتواصل الي غاية 13 سبتمبر ، وسيكون يوم الاقتراع للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها يوم 15 سبتمبر 2019.وبلغ عدد المترشحين الذين قبلت الهيئة ترشحاتهم 26 مترشحا .