Vendredi 26 Mai 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-05-26 21:06:40

- ببادرة من ولاية تونس تم، بعد ظهر الجمعة، تكريم الفنانة منى نور الدين، على إثر حصولها، في موفى شهر أفريل الماضي بالقيروان، على جائزة فاطمة الفهرية للمغرب العربي، وذلك اعترافا لمكانتها الفنية ودورها البارز في إدارة فرقة مدينة تونس للمسرح.وأبرزت الفنانة منى نور الدين في كلمتها بهذه المناسبة التي احتضنها معلم السرايا بمدينة تونس العتيقة، أنّ هذا التكريم الذي حظيت به يُعدّ تتويجًا للمرأة التونسية المبدعة عمومًا، معتبرة أن المرأة التونسية استطاعت أن تثبت جدارتها وكفاءتها في مختلف المناصب التي تقلّدتها على جميع المستويات، مما بوأها مكانة هامة على الصعيدين الوطني والدولي.وعدّد والي تونس عمر منصور خصال الفنانة منى نور الدين، مشيرا إلى ما قدّمته للدراما المسرحية والتلفزية، كما أبرز المكانة التي تحظى بها المرأة التونسية المبدعة ودورها في نشر الوعي الثقافي والاجتماعي.وحضر حفل التكريم مجموعة من الفنانين من ضمنهم ناشطون في فرقة مدينة تونس للمسرح التي تديرها منى نور الدين، على غرار كوثر الباردي وزهير الرايس وريم الزريبي وإكرام عزوز، إلى جانب فنانين شاركوها في عدد من الأعمال التلفزية على غرار الفنان فتحي الهداوي ويونس الفارحي.والفنانة منى نور الدين (من مواليد 23 جانفي سنة 1937 بالعاصمة)، ذاع صيتها في المسرح والسينما والدراما التلفزية على وجه الخصوص.تقمّصت أدوارا رئيسية في عديد الأعمال المسرحية التي أنتجتها فرقة مدينة تونس على غرار مسرحية "مراد الثالث" و"الماريشال" و"الحلاج" و"صقر قريش".كما ألفها الجمهور ممثلة متألقة في عديد الأعمال التلفزية كمسلسل "الخطاب على الباب" و"منامة عروسية" و"قمرة سيدي المحروس"، فضلا عن تقمّصها أدوارا رئيسية في سلسلات هزلية مثل "شوفلي حل" و"نسيبتي العزيزة".لمح