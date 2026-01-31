تونس ومنظمة الصحّة العالمية تبحثان تعزيز التعاون ودعم التغطية الصحية الشاملة

استقبل وزير الصحّة، مصطفى الفرجاني، يوم الجمعة ، الممثّل بالنيابة لمنظمة الصحّة العالمية في تونس،أحمد زويتن.وأكّد الجانبان وفق بلاغ صادر عن الوزارة ، التزامهما المشترك بمواصلة تعزيز الشراكة الفنية لتحقيق التّنميّة الصحيّة وخاصة منها التغطية الشاملة و ضمان العدالة الصحيّة والمضيّ قدما في عمليّة الإصلاح.وأبرز وزير الصحة بالمناسبة، متانة علاقات التعاون التاريخية والمثمرة التي تجمع تونس بمنظمة الصحّة العالمية.واستعرض الطرفان ، أهمّ الإنجازات وخاصة منها تعزيز الرعاية الصحية الأولية، ودعم برامج الوقاية ومكافحة الأمراض السارية وغير السارية وتعزيز نظم الترصد الوبائي والاستجابة للطوارئ الصحية، إضافة إلى دعم الحوكمة وتطوير السياسات العمومية للمعطيات العلمية.