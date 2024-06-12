قابس: إجماع على ضرورة إفراد السياحة الاستشفائية بكراس شروط خاص

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يجمع مستثمرون في قطاع السياحة الاستشفائية بالحامة من ولاية قابس على ضرورة إفراد قطاع السياحة الاستشفائية بكراس شروط خاص، واخضاعه لسلطة اشراف واحدة للحد من الروتين الاداري ومساعدة المستثمر على انجاز مشروعه في وقت وجيز.



واعتبر محمد الشائبي، أحد هؤولاء المستثمرين، في تصريح لصحفي "وات"، أن قانون الاستثمار الحالي يحول دون تطوير هذا القطاع، وأن الروتين الاداري لا يشجع البتة على احداث المشاريع الجديدة رغم الآفاق الواعدة التي يتمتع بها هذا القطاع، مشيرا الى أن عنصر الزمن يمثل هاجسا كبيرا لكل باعث مشروع لانعكاسه المباشر على كلفة الانجاز.

وأضاف الشائبي أن قطاع السياحة الاستشفائية بالحامة لم يشهد الى حد الآن انطلاقته الحقيقية رغم الاقبال الكبير المسجل عليه من طالبي الاستشفاء من عديد ولايات الجمهورية ومن ليبيا والجزائر، مؤكدا أن نوعية المياه التي تتمتع بها الحامة والتي تتميز بمنافع صحية عديدة يمكن ان تجعل من هذه المدينة قطبا استشفائيا ذو اشعاع عالمي.