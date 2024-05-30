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الكاف: تجميع أكثر من 6 آلاف قنطار من الشعير منذ انطلاق موسم الحصاد

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Publié le Jeudi 30 Mai 2024 - 14:48 قراءة: 0 د, 45 ث
      
سجّلت ولاية الكاف، منذ انطلاق موسم الحصاد والى حد الآن، تجميع حوالي 6000 قنطار من الشعير حسب إحصائيات وفرها الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالكاف، اليوم الخميس، ووفق ما أكّده المهندس بالاتحاد عبد الكريم الحيدري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وقال الحيدري إن عمليات الحصاد تجري في ظروف عادية في ظلّ توفر الميكنة اللازمة ونضج الحبوب، حيث لا تتعدى نسبة الرطوبة المسجلة في المزارع حاليا 12 بالمائة وهي نسبة ملائمة لانجاز عمليات الحصاد بمختلف معتمديات الجهة، وفق تأكيده.
وأشار، في ذات السياق، الى أنه يجري تحسيس الفلاحين بأهمية توجيه محاصيلهم إلى مراكز التجميع الموافق عليها بهدف تكوين المخزون الاحتياطي من بذور الشعير للموسم القادم، مع التأكيد على أهمية حماية الصابة من الحرائق، والعمل على تعديل آلات الحصاد بما يسمح بتفادي أي ضياع لصابة الحبوب لهذا الموسم الذي تعرّض خلال نهاية شهر مارس وبداية شهر أفريل الفارط إلى انحباس حراري أثر سلبا على سيره خاصة في مجال الزراعات الكبرى.


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