مديرة مرصد الهجرة: المرصد يعمل على ارساء نظام وطني شامل وموحد ومندمج حول الهجرة بتونس

أفادت المديرة العامة للمرصد الوطني للهجرة أحلام الهمامي اليوم السبت بأن المرصد يعمل عبر عقد الشراكات مع مختلف الهياكل الرسمية لإرساء نظام معلومات وطني حول الهجرة موحد وشامل بين مختلف الأطراف المتدخلة مؤكدة أنه سيتم في غضون شهر ديسمبر القادم الإعلان عن تقدم مختلف مراحل هذا المشروع





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وأضافت أحلام الهمامي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن إرساء مشروع نظام معلومات وطني شامل ومندمج حول الهجرة كان قد انطلق منذ مطلع سنة 2022 لاستغلال نتائج المسح الوطني حول الهجرة الذي تم الاعلان عنها في 7 ديسمبر 2021 و جاء بالشراكة بين المرصد الوطني للهجرة والمعهد الوطني للاحصاءولفتت الى أن فكرة المشروع جاءت نتيجة تباين الاحصائيات حول فئات وأنواع الهجرة (نظامية وغير نظامية من بين التونسيين و الأجانب)، مشيرة الى انه تم في الخصوص ابرام اتفاقيات ثنائية مع الأطراف المتدخلة في الهجرة واتفاقيات بصدد التوقيع وأخرى مبرمجةوأبرزت المديرة العامة للمرصد في هذا الصدد أنه تم ابرام اتفاقيات شراكة ثنائية مع كل من الوكالة التونسية للتعاون الفني والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل ووزارة التشغيل والتكوين المهني خلال سنة 2022، مضيفة أن 3 اتفاقيات بصدد التوقيع مع البنك المركزي وديوان التونسيين بالخارج ومركز البحوث والدراسات الاجتماعية التابعين لوزارة الشؤون الاجتماعيةوذكرت انه سيتم في المرحلة القادمة استكمال الاتفاقيات واحداث موقع خاص بنظام المعلومات سيعمل كل طرف على تنزيل قاعدة البيانات الخاصة به حول الهجرة ضمن هذا الموقع