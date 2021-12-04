منوبة: فتح بحث تحقيقي في وفاة شقيقين بمنزلهما عشية اليوم بمنوبة

وات - اذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة مساء اليوم السبت بفتح بحث تحقيقي للكشف عن ملابسات وفاة كهل وشقيقته عثرا عليهما عشية اليوم في حالة وفاة بمسكنهما بمدينة منوبة وفق ما ذكرته الناطقة الرسمية باسم المحكمة الابتدائية بمنوبة، سندس النويوي ل/وات/ .



وافادت انه على اثر ابلاغ وحدات الامن الوطني والحماية المدنية بمنوبة بوفاة شقيقين يفوق عمرهما الاربعين عاما بعد ان تفطنت لهما صاحبة المنزل ، تحول وكيل الجمهورية مرفوقا بقاضي التحقيق الى مكان الحادثة اين تم معاينة الجثتين والقيام بالاجراءات المعمول بها ثم رفعهما الى قسم الطب الشرعي بمستشفى شارنكيول للتشريح وتحديد اسباب الوفاة.



من جهته، اكد المدير الجهوي للحماية المدنية بمنوبة، حسان الاينبولي انه لم يتم اثبات حادثة الاختناق بالغاز او غيرها للان بعد معاينة الحماية المدنية والشرطة الفنية المكان ، في انتظار ما سيسفر عنه الطب الشرعي .

وكانت صاحبة المنزل قد افتقدت الضحية (48 عاما ) وهي عاملة نظافة وشقيقها (44 عاما) معوق ، فاطلت من النافذة لتجدها ملقاة على ارضية المسكن ، وكانت متوفاة ، وكذلك شقيقها الذي كان بدوره متوفيا في سريره وفق المعطيات الاولية التي افاد بها مصدر امني .



