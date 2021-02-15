في حركة تضامنية مع المخرج الفلسطيني محمد بكري: نادي سينما الريو يعرض فيلم "جنين جنين"

وات -

قرّر نادي سينما الريو بالعاصمة عرض الشريط الوثائقي الفلسطيني "جنين جنين" للمخرج محمد بكري، يوم الجمعة 19 فيفري الحالي على الساعة الثالثة بعد الزوال بقاعة سينما الريو بالعاصمة.ويتنزل تنظيم هذا العرض، تضامنا مع المخرج الفلسطيني محمد بكري الذي غرّمته محكمة الاحتلال الإسرائيلي، منتصف شهر جانفي الماضي، بخطية مالية قدرها 80 ألف دولار وحظر عرض فيلمه "جنين جنين" ومصادرة أشرطته ومحوه من اليوتيوب.وقال المشرفون على نادي سينما الريو إن العرض سيكون متبوعا بنقاش مع مخرج الفيلم عبر تقنية الفيديو عن بعد، و"ردّا على قرار محكمة الاحتلال يجب أن يكون بالمزيد من الإنتاج والإبداع الفني الذي يوثّق روايتنا التاريخية والإنسانية".والفيلم "جنين جنين" يوثّق لملحمة مخيم جنين الذي اجتاحته قوات الاحتلال في نطاق حملة شنها رئيس حكومة الاحتلال "آرييل شارون" سنة 2002 على الضفة الغربية من أجل وقف الانتفاضة الثانية التي اندلعت في نهاية سنة 2000، ردا على فشل مفاوضات "كامب ديفد"وفيها حوصر داخل المقاطعة في رام الله الرئيس ياسر عرفات حتى وفاته سنة 2004.ويتهم الفيلم جنود الاحتلال بارتكاب مجزرة، وذلك من خلال شهادات لسكان المخيم الذين تحدثوا عن الانتهاكات التي طالتهم.وحوصر الفيلم منذ الانتهاء من إنتاجه، إذ تم منعه من طرف لجنة مراقبة الأفلام التابعة لسلطة الاحتلال، لكن المحكمة العليا سمحت بعرضه مجددا بعد اعتراض تقدم به صاحب الفيلم محمد بكري، قبل أن يتقدم جنود شاركوا في عملية اجتياح المخيم بدعوى ضده سنة 2016.