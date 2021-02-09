الإعلان عن القائمة النهائية لمسابقة مهرجان الأغنية التونسية 2021

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أعلنت الهيئة المديرة لمهرجان الأغنية التونسية اليوم الثلاثاء عن القائمة النهائية للاعمال المتاهلة لمسابقات الدورة 20 التي ستقام من 30 مارس إلى 3 أفريل 2021 بعد إضافة 8 اعمال فنية جديدة (7 اغان وترية ومعزوفة موسيقية من الابداع الحر) .وأوضحت الهيئة في بلاغ على صفحتها الرسمية على الفايسبوك انه تقرر إضافة 8 اعمال فنية جديدة باعتبار الكم الكبير من الترشحات التي وردت على هيئة المهرجان وبعد التشاور مع المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية وخاصة في ما يتعلق بالمجال الزمني المتاح خلال سهرات المهرجان بشكل يسمح بإضافة عدد من الأغاني والمعزوفات ".وأضافت ان اختيار " الاعمال الفنية الجديدة (سبع أغان وترية ومعزوفة موسيقية من الإبداع الحر) تم حسب معيار الجدارة وباعتماد الترتيب الوارد في قائمة نتائج أعمال أعضاء لجان الانتقاء المعتمدين لتصبح القائمة النهائية على النحو التالي// مسابقة الإبداع الحر معزوفات ( 8 اعمال) ومسابقة الإبداع الحر (نمط الأغنية) 4 اعمال) ومسابقة الأغنية الملتزمة (6) ومسابقة الأغنية الوترية (26 عملا) .وفي ما يلي القائمة النهائية للمترشحينمراد شريف ومحمد مروان الضاوي وصبري العوني وراسم دمق وهشام بن عمارة ومراد التومي ومنذر بركوس ووسيم الخميري مسابقة الإبداع الحر (نمط الأغنية) نزار العيساوي / خليل الباهي واحمد الماجري وسامية بن يوسف / حسان عطا وصفوان عادل سلطان مسابقة الأغنية الملتزمة // عبير دربال وفادي فتحي ورويدة براهمي وبشرى سعيد وعبد العزيز المرساني وحسان عطا .حسن سعدة واحمد الرباعي وجوهر السعيدي وخميس الذوادي وسيف الدين التبيني وعبير كلاعي وطارق ترجت ومحمد أمين بورقيبة ومنصف عظوم ووليد المزوغي وجيهان الجلاصي / محمد امين سعيد وايمن العاشق ونبيل بوذينة ورحاب الصغير واحمد عمار ومنجية الصفاقسي وخالد قاسم وشكري عمر الحناشي وسرور الهمامي وشادي أشهب ونبيل بن عبد الله ورنا زروق وايمان محمد وايمن عطية وليلي البرهومي