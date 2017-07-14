قضية واحات جمنة: الحكم لصالح التاجر وتحميل جميع المصاريف القانونية للمكلف العام لنزاعات الدولة

Vendredi 14 Juillet 2017

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بــاب نــات









وللتذكير، فإن سعيد الجوادي كان قد قام بشراء بتة هنشير ستيل جمنة بمبلغ قدره مليار و 700 مليون يوم 9 أكتوبر 2016 وبعد البتة ب4 أيام صدر حكم يقضي بتجميد الحسابات البنكية للتاجر ولجمعية واحات جمنة، وبالمطالبة بضخ أموال البتة إلى خزينة أملاك الدولة، وقد شهدت البتة حضور عديد السياسيين حينها.





و قال طاهر طاهري رئيس جمعية واحات جمنة في تصريح لاذاعة موزاييك، إنه برفع التجميد على حساب التاجر، سيتمكن هذا الأخير من تسديد ديونه لفائدة جمعية واحات جمنة، وهو ما سيمكنها من خلاص مستحقات 142 عاملا ومن إتمام مشاريعها التنموية والمواصلة في تجربة الاقتصاد التضامني على حد تعبيره.



Publié le:2017-07-14 01:14:50



- قضت يوم الخميس 13 جويلية 2017 محكمة الاستئناف بتونس، حكما بإلغاء بطاقة الإلزام في حق التاجر سعيد الجوادي الذي قام بشراء بتة هنشير ستيل جمنة بمبلغ قدره مليار و 700 مليون يوم 9 أكتوبر الماضي .كما تمّ رفع التجميد على حسابه، وإعفائه من الخطية المالية وتحميل جميع المصاريف القانونية للمكلف العام لنزاعات الدولة وفق ما صرح به لاذاعة شمس اف أم الطاهر الطاهري رئيس جمعية واحات جمنة.