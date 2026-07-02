خبير في الجيولوجيا يطمئن بعد رجة جرجيس: "لا خطر... الأرض تتنفّس"

أكد أستاذ التعليم العالي في الجيولوجيا ودكتور الدولة في علوم الأرض والبيئةأن الرجة الأرضية التي سجلت، يوم الأربعاء، بمنطقةمن ولاية مدنين وبلغت قوتهاعلى سلم ريشتر، تندرج ضمن الهزاتولا تمثل خطرا على السكان.وأوضح يعيش، في تصريح لإذاعة، أن الشعور القوي بالرجة يعود إلى أن بؤرتها كانت، وهو ما جعل عددا كبيرا من متساكني جرجيس وجربة يشعرون بها بوضوح.وأضاف أنلا يصنف ضمن المناطق الزلزالية الخطيرة، إلا أنه يضم عددا منالتي تعود إلى ملايين السنين، وتشهد من حين إلى آخر تحركات طبيعية نتيجة الضغط المتواصل الناجم عن تقاربمعوبيّن أن هذه الصدوع، التي ساهمت في تشكل خليج قابس وبعض الأحواض الجيولوجية، تتحرك بفعل الضغوط التكتونية، وهو ما يؤدي إلى تسجيل هزات أرضية محدودة القوة.واعتبر الخبير في الجيولوجيا أن الرجات الأرضية الخفيفة تمثل ظاهرة طبيعية وصحية للقشرة الأرضية، قائلا إن "" من خلال هذه الهزات التي تفرغ جزءا من الطاقة المتراكمة، وهو ما يقلل من احتمال حدوث زلازل أكثر قوة.وأشار إلى أن تونس سجلت خلال الأسابيع الأخيرة عددا من الرجات الأرضية بمناطق مختلفة، من بينها، مؤكدا أن هذا النشاط يبقى في الحدود الطبيعية ولا يدعو إلى القلق.وكانتقد سجلت، اليوم الأربعاء على الساعةبالتوقيت المحلي، رجة أرضية بلغت قوتهاعلى سلم ريشتر، وحدد مركزها، وفق التحاليل الأولية، عندبمنطقةمن ولاية