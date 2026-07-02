تخفيف الحكم على الصحبي سمارة إلى 9 سنوات و6 أشهر سجنا

قضت الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس بإقرار إدانة النائب السابق بالبرلمان المنحل، معمنإلىسجنا.كما قضت الدائرة بإقرار إدانة متهم ثان، مع التخفيف في العقوبة منإلىسجنا.وكانت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس قد قررت إحالةوالمتهم الثاني على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، لمحاكمتهما من أجل تهم تتعلق بـ