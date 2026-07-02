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Babnet   Latest update 11:31 Tunis

تخفيف الحكم على الصحبي سمارة إلى 9 سنوات و6 أشهر سجنا

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Bookmark article    Publié le Jeudi 02 Juillet 2026 - 10:08 قراءة: 0 د, 29 ث
      
قضت الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس بإقرار إدانة النائب السابق بالبرلمان المنحل الصحبي سمارة، مع تخفيض العقاب البدني من 11 عاما إلى 9 سنوات و6 أشهر سجنا.

كما قضت الدائرة بإقرار إدانة متهم ثان، مع التخفيف في العقوبة من 11 عاما و6 أشهر إلى 10 أعوام سجنا.


وكانت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس قد قررت إحالة الصحبي سمارة والمتهم الثاني على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، لمحاكمتهما من أجل تهم تتعلق بـتكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض، وإثارة الهرج بالتراب التونسي، والإيهام بجريمة، وغصب أموال الغير باستعمال التهديد.
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