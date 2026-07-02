تخفيف الحكم على الصحبي سمارة إلى 9 سنوات و6 أشهر سجنا
قضت الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس بإقرار إدانة النائب السابق بالبرلمان المنحل الصحبي سمارة، مع تخفيض العقاب البدني من 11 عاما إلى 9 سنوات و6 أشهر سجنا.
كما قضت الدائرة بإقرار إدانة متهم ثان، مع التخفيف في العقوبة من 11 عاما و6 أشهر إلى 10 أعوام سجنا.
وكانت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس قد قررت إحالة الصحبي سمارة والمتهم الثاني على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، لمحاكمتهما من أجل تهم تتعلق بـتكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض، وإثارة الهرج بالتراب التونسي، والإيهام بجريمة، وغصب أموال الغير باستعمال التهديد.
كما قضت الدائرة بإقرار إدانة متهم ثان، مع التخفيف في العقوبة من 11 عاما و6 أشهر إلى 10 أعوام سجنا.
وكانت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس قد قررت إحالة الصحبي سمارة والمتهم الثاني على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، لمحاكمتهما من أجل تهم تتعلق بـتكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض، وإثارة الهرج بالتراب التونسي، والإيهام بجريمة، وغصب أموال الغير باستعمال التهديد.
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