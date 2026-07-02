JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 11:31 Tunis

كأس العالم 2026: الجزائر ومصر تخوضان مواجهتين حاسمتين أمام سويسرا وأستراليا في الدور السادس عشر

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a463cd453da40.26161463_lmqjfohkgipen.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 02 Juillet 2026 - 11:22 قراءة: 1 د, 44 ث
      
يتطلع المنتخبان الجزائري والمصري إلى مواصلة مغامرتهما في كأس العالم 2026، عندما يواجهان، غدا الجمعة، منتخبي سويسرا وأستراليا ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من البطولة المقامة بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويخوض المنتخب الجزائري مواجهة قوية أمام نظيره السويسري على ملعب "بي سي بليس" بمدينة فانكوفر الكندية بداية من الساعة الرابعة صباحا بتوقيت تونس، بحثا عن بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي.


وكان "الخضر" قد تأهلوا إلى هذا الدور بعدما احتلوا المركز الثالث في المجموعة العاشرة برصيد أربع نقاط، إثر خسارة أمام الأرجنتين، وفوز على الأردن، وتعادل مثير مع النمسا، ليكونوا ضمن أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث.


ويعول المدرب فلاديمير بيتكوفيتش على خبرة رياض محرز، إلى جانب إبراهيم مازة وأمين غويري، في مواجهة منتخب سويسري أنهى دور المجموعات في صدارة مجموعته برصيد سبع نقاط دون أي هزيمة.

وفي المباراة الثانية، يلاقي المنتخب المصري نظيره الأسترالي على ملعب دالاس بداية من الساعة السابعة مساء، سعيا إلى مواصلة مشواره في البطولة.

وكان منتخب "الفراعنة" قد بلغ الدور ثمن النهائي بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة السابعة برصيد خمس نقاط، عقب التعادل مع بلجيكا وإيران والفوز على نيوزيلندا.

ويأمل المنتخب المصري في استثمار خبرة محمد صلاح، إلى جانب تألق عمر مرموش وإمام عاشور، لتجاوز المنتخب الأسترالي الذي تأهل بعد حلوله ثانيا في مجموعته برصيد أربع نقاط.

وفي مواجهة أوروبية قوية، يلتقي المنتخب البرتغالي نظيره الكرواتي على ملعب تورونتو بداية من منتصف الليل، في مباراة مرتقبة تجمع بين منتخبين يملكان خبرة كبيرة في البطولات الكبرى.

ويسعى المنتخب البرتغالي، بقيادة كريستيانو رونالدو، إلى مواصلة مشواره نحو اللقب، بعدما تأهل ثانيا في مجموعته، فيما يطمح المنتخب الكرواتي، بقيادة لوكا مودريتش، إلى مواصلة نتائجه الإيجابية وبلوغ الدور ربع النهائي.

كما يشهد برنامج الغد مواجهة تجمع المنتخب الأرجنتيني، بقيادة ليونيل ميسي، مع منتخب الرأس الأخضر على ملعب ميامي.
أخبار ذات صلة:
كاس العالم 2026: الجزائر في مواجهة سويسرا من اجل مكان في الدور ثمن النهائي...

ويدخل المنتخب الأرجنتيني اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد تصدره مجموعته بالعلامة الكاملة، فيما يواصل منتخب الرأس الأخضر كتابة التاريخ في أول مشاركة له في كأس العالم، بعدما بلغ الأدوار الإقصائية إثر احتلاله المركز الثاني في مجموعته دون أي هزيمة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 332230

babnet

كل الأخبار...

11:31 - مخطط التنمية 2026-2030: أكثر من 101 مليار دينار لتنفيذ 21 ألف مشروع في مختلف الجهات
11:22 - كأس العالم 2026: الجزائر ومصر تخوضان مواجهتين حاسمتين أمام سويسرا وأستراليا في الدور السادس عشر
11:13 - الحماية المدنية : 592 تدخلا منها 165 عملية للنجدة واسعاف بالطرقات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية
10:29 - وزارة الفلاحة تطلق إعداد برنامج وطني لتعديل سوق الأضاحي لموسم 2026-2027
10:12 - مهرجان بنزرت الدولي يعود في دورته الـ43 ببرمجة متنوعة بعد تجاوز صعوبات التمويل
10:08 - تخفيف الحكم على الصحبي سمارة إلى 9 سنوات و6 أشهر سجنا
09:28 - إقرار حكم ابتدائي بسجن أنس الحمادي مدة عام مع تعديل نصه بالنفاذ العاجل في قضية "تعطيل حرية العمل" (استئناف تونس)
09:14 - طقس صاف يتحوّل إلى رعدي بعد الظهر وأمطار غزيرة متوقعة بأقصى الشمال ليلا
09:06 - كاس العالم 2026: الجزائر في مواجهة سويسرا من اجل مكان في الدور ثمن النهائي
08:11 - خبير في الجيولوجيا يطمئن بعد رجة جرجيس: "لا خطر... الأرض تتنفّس"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
World Cup 2026
 WC 2026  20:00 Spa - Aus | | beIN Sports
 WC 2026  00:00 Por - Cro | beIN Sports
 WC 2026  04:00 Swi - Alg | beIN Sports
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 02 جويلية 2026 | 17 محرم 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:33
19:44
16:15
12:30
05:04
03:13
الرطــوبة:
% 29
Babnet
Babnet33°
33° Babnet
الــرياح:
9.07 كم/س
Babnet
Babnet24°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
33°-24
32°-24
34°-25
33°-23
32°-23
  • Avoirs en devises 24886,8
  • (01/07)
  • Jours d'importation 101
  • 1 € = 3,37300 DT
  • (01/07)
  • 1 $ = 2,96122 DT
  • Solde Compte du Trésor     (01/07)     936,6 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (01/07)   29275 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>