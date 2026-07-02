كأس العالم 2026: الجزائر ومصر تخوضان مواجهتين حاسمتين أمام سويسرا وأستراليا في الدور السادس عشر
يتطلع المنتخبان الجزائري والمصري إلى مواصلة مغامرتهما في كأس العالم 2026، عندما يواجهان، غدا الجمعة، منتخبي سويسرا وأستراليا ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من البطولة المقامة بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
ويخوض المنتخب الجزائري مواجهة قوية أمام نظيره السويسري على ملعب "بي سي بليس" بمدينة فانكوفر الكندية بداية من الساعة الرابعة صباحا بتوقيت تونس، بحثا عن بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي.
وكان "الخضر" قد تأهلوا إلى هذا الدور بعدما احتلوا المركز الثالث في المجموعة العاشرة برصيد أربع نقاط، إثر خسارة أمام الأرجنتين، وفوز على الأردن، وتعادل مثير مع النمسا، ليكونوا ضمن أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث.
ويعول المدرب فلاديمير بيتكوفيتش على خبرة رياض محرز، إلى جانب إبراهيم مازة وأمين غويري، في مواجهة منتخب سويسري أنهى دور المجموعات في صدارة مجموعته برصيد سبع نقاط دون أي هزيمة.
وفي المباراة الثانية، يلاقي المنتخب المصري نظيره الأسترالي على ملعب دالاس بداية من الساعة السابعة مساء، سعيا إلى مواصلة مشواره في البطولة.
وكان منتخب "الفراعنة" قد بلغ الدور ثمن النهائي بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة السابعة برصيد خمس نقاط، عقب التعادل مع بلجيكا وإيران والفوز على نيوزيلندا.
ويأمل المنتخب المصري في استثمار خبرة محمد صلاح، إلى جانب تألق عمر مرموش وإمام عاشور، لتجاوز المنتخب الأسترالي الذي تأهل بعد حلوله ثانيا في مجموعته برصيد أربع نقاط.
وفي مواجهة أوروبية قوية، يلتقي المنتخب البرتغالي نظيره الكرواتي على ملعب تورونتو بداية من منتصف الليل، في مباراة مرتقبة تجمع بين منتخبين يملكان خبرة كبيرة في البطولات الكبرى.
ويسعى المنتخب البرتغالي، بقيادة كريستيانو رونالدو، إلى مواصلة مشواره نحو اللقب، بعدما تأهل ثانيا في مجموعته، فيما يطمح المنتخب الكرواتي، بقيادة لوكا مودريتش، إلى مواصلة نتائجه الإيجابية وبلوغ الدور ربع النهائي.
كما يشهد برنامج الغد مواجهة تجمع المنتخب الأرجنتيني، بقيادة ليونيل ميسي، مع منتخب الرأس الأخضر على ملعب ميامي.
ويدخل المنتخب الأرجنتيني اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد تصدره مجموعته بالعلامة الكاملة، فيما يواصل منتخب الرأس الأخضر كتابة التاريخ في أول مشاركة له في كأس العالم، بعدما بلغ الأدوار الإقصائية إثر احتلاله المركز الثاني في مجموعته دون أي هزيمة.
ويخوض المنتخب الجزائري مواجهة قوية أمام نظيره السويسري على ملعب "بي سي بليس" بمدينة فانكوفر الكندية بداية من الساعة الرابعة صباحا بتوقيت تونس، بحثا عن بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي.
وكان "الخضر" قد تأهلوا إلى هذا الدور بعدما احتلوا المركز الثالث في المجموعة العاشرة برصيد أربع نقاط، إثر خسارة أمام الأرجنتين، وفوز على الأردن، وتعادل مثير مع النمسا، ليكونوا ضمن أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث.
ويعول المدرب فلاديمير بيتكوفيتش على خبرة رياض محرز، إلى جانب إبراهيم مازة وأمين غويري، في مواجهة منتخب سويسري أنهى دور المجموعات في صدارة مجموعته برصيد سبع نقاط دون أي هزيمة.
وفي المباراة الثانية، يلاقي المنتخب المصري نظيره الأسترالي على ملعب دالاس بداية من الساعة السابعة مساء، سعيا إلى مواصلة مشواره في البطولة.
وكان منتخب "الفراعنة" قد بلغ الدور ثمن النهائي بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة السابعة برصيد خمس نقاط، عقب التعادل مع بلجيكا وإيران والفوز على نيوزيلندا.
ويأمل المنتخب المصري في استثمار خبرة محمد صلاح، إلى جانب تألق عمر مرموش وإمام عاشور، لتجاوز المنتخب الأسترالي الذي تأهل بعد حلوله ثانيا في مجموعته برصيد أربع نقاط.
وفي مواجهة أوروبية قوية، يلتقي المنتخب البرتغالي نظيره الكرواتي على ملعب تورونتو بداية من منتصف الليل، في مباراة مرتقبة تجمع بين منتخبين يملكان خبرة كبيرة في البطولات الكبرى.
ويسعى المنتخب البرتغالي، بقيادة كريستيانو رونالدو، إلى مواصلة مشواره نحو اللقب، بعدما تأهل ثانيا في مجموعته، فيما يطمح المنتخب الكرواتي، بقيادة لوكا مودريتش، إلى مواصلة نتائجه الإيجابية وبلوغ الدور ربع النهائي.
كما يشهد برنامج الغد مواجهة تجمع المنتخب الأرجنتيني، بقيادة ليونيل ميسي، مع منتخب الرأس الأخضر على ملعب ميامي.
ويدخل المنتخب الأرجنتيني اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد تصدره مجموعته بالعلامة الكاملة، فيما يواصل منتخب الرأس الأخضر كتابة التاريخ في أول مشاركة له في كأس العالم، بعدما بلغ الأدوار الإقصائية إثر احتلاله المركز الثاني في مجموعته دون أي هزيمة.
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