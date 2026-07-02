مهرجان بنزرت الدولي يعود في دورته الـ43 ببرمجة متنوعة بعد تجاوز صعوبات التمويل

كشفت الهيئة المديرة لجمعيةعن برنامج الدورة الثالثة والأربعين للمهرجان، التي ستقام من، متضمنة عروضا موسيقية ومسرحية تونسية وعربية، وذلك بعد تجاوز صعوبات مالية ولوجستية رافقت مرحلة الإعداد، إلى جانب إنجاز أشغال تهيئة وتأهيل فضاءالمحتضن للتظاهرة.وأكد مدير جمعية مهرجان بنزرت الدولي، خلال ندوة صحفية انتظمت مساء الثلاثاء، أن الهيئة انطلقت في التحضير للدورة بإمكانيات محدودة، غير أن ثقة الفنانين ومنتجي العروض ساعدت على إعداد برنامج يليق بمكانة المهرجان.وأوضح أن الميزانية الجملية للدورة تبلغ، تم تأمين الجزء الأكبر منها من موارد الجمعية، إلى جانب مساهمات عمومية تمثلت فيمن ولاية بنزرت، ومن المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية، ومن المؤسسة الوطنية لتنظيم المهرجانات والتظاهرات الكبرى.وأشار إلى أن هذه الموارد مكنت من إعداد برمجة تجمع بين العروض التونسية والعربية، إلى جانب عروض مسرحية، بما يستجيب لتطلعات جمهور المهرجان.وخلال الندوة، استعرضت الهيئة المديرة حصيلة الدورة الماضية، من خلال مؤشرات الحضور الجماهيري والتفاعل على المنصات الرقمية، معتبرة أن المهرجان يواصل تعزيز إشعاعه على المستويين الميداني والرقمي.من جهته، أكد المندوب الجهوي للشؤون الثقافية ببنزرتأن أشغال صيانة وتهيئة فضاء الحصن الإسباني أُنجزت بعد الحصول على موافقةوأوضح لطفي الصفاقسي أن الأشغال شملت توسعة منصة العرض لتبلغ، إضافة إلى تهيئة الفضاء الخارجي بالتعاون مع بلدية بنزرت، وتجهيز الفضاءات الداخلية بالتكييف، وتحسين الكواليس ومداخل المسرح والأسوار الأثرية، بما يضمن ظروفا أفضل لاستقبال الفنانين والجمهور مع المحافظة على القيمة التاريخية للمعلم.الافتتاح مع آية دغنوجLe Voyageur*مسرحية "بابا نوال" لصابر الوسلاتيالشاب ماميرؤوف ماهر ووائل جسارإيمان الشريف وإيهاب توفيقوليد الصالحيمرتضى الفتيتي والشاميرامي عياشعرض "الزيارة" لسامي اللجميأمين بودشارأمينة فاختآدملطفي بوشناقكازوالاختتام مع صابر الرباعي.