مهرجان بنزرت الدولي يعود في دورته الـ43 ببرمجة متنوعة بعد تجاوز صعوبات التمويل
كشفت الهيئة المديرة لجمعية مهرجان بنزرت الدولي عن برنامج الدورة الثالثة والأربعين للمهرجان، التي ستقام من 17 جويلية إلى 19 أوت 2026، متضمنة عروضا موسيقية ومسرحية تونسية وعربية، وذلك بعد تجاوز صعوبات مالية ولوجستية رافقت مرحلة الإعداد، إلى جانب إنجاز أشغال تهيئة وتأهيل فضاء الحصن الإسباني المحتضن للتظاهرة.
وأكد مدير جمعية مهرجان بنزرت الدولي لطفي الصفاقسي، خلال ندوة صحفية انتظمت مساء الثلاثاء، أن الهيئة انطلقت في التحضير للدورة بإمكانيات محدودة، غير أن ثقة الفنانين ومنتجي العروض ساعدت على إعداد برنامج يليق بمكانة المهرجان.
وأوضح أن الميزانية الجملية للدورة تبلغ 2.8 مليون دينار، تم تأمين الجزء الأكبر منها من موارد الجمعية، إلى جانب مساهمات عمومية تمثلت في 13 ألف دينار من ولاية بنزرت، و25 ألف دينار من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية، و50 ألف دينار من المؤسسة الوطنية لتنظيم المهرجانات والتظاهرات الكبرى.
وأشار إلى أن هذه الموارد مكنت من إعداد برمجة تجمع بين العروض التونسية والعربية، إلى جانب عروض مسرحية، بما يستجيب لتطلعات جمهور المهرجان.
وخلال الندوة، استعرضت الهيئة المديرة حصيلة الدورة الماضية، من خلال مؤشرات الحضور الجماهيري والتفاعل على المنصات الرقمية، معتبرة أن المهرجان يواصل تعزيز إشعاعه على المستويين الميداني والرقمي.
من جهته، أكد المندوب الجهوي للشؤون الثقافية ببنزرت فوزي بن قيراط أن أشغال صيانة وتهيئة فضاء الحصن الإسباني أُنجزت بعد الحصول على موافقة المعهد الوطني للتراث.
وأوضح لطفي الصفاقسي أن الأشغال شملت توسعة منصة العرض لتبلغ 49 مترا عرضا و14 مترا عمقا، إضافة إلى تهيئة الفضاء الخارجي بالتعاون مع بلدية بنزرت، وتجهيز الفضاءات الداخلية بالتكييف، وتحسين الكواليس ومداخل المسرح والأسوار الأثرية، بما يضمن ظروفا أفضل لاستقبال الفنانين والجمهور مع المحافظة على القيمة التاريخية للمعلم.
برنامج الدورة 43 لمهرجان بنزرت الدولي:
* 17 جويلية: الافتتاح مع آية دغنوج
18 جويلية: سيرك باباروني – Le Voyageur*
* 21 جويلية: مسرحية "بابا نوال" لصابر الوسلاتي
* 26 جويلية: الشاب مامي
* 28 جويلية: رؤوف ماهر ووائل جسار
* 30 جويلية: إيمان الشريف وإيهاب توفيق
* 1 أوت: وليد الصالحي
* 2 أوت: مرتضى الفتيتي والشامي
* 4 أوت: رامي عياش
* 6 أوت: عرض "الزيارة" لسامي اللجمي
* 9 أوت: أمين بودشار
* 11 أوت: أمينة فاخت
* 13 أوت: آدم
* 15 أوت: لطفي بوشناق
* 17 أوت: كازو
* 19 أوت: الاختتام مع صابر الرباعي.
وأكد مدير جمعية مهرجان بنزرت الدولي لطفي الصفاقسي، خلال ندوة صحفية انتظمت مساء الثلاثاء، أن الهيئة انطلقت في التحضير للدورة بإمكانيات محدودة، غير أن ثقة الفنانين ومنتجي العروض ساعدت على إعداد برنامج يليق بمكانة المهرجان.
وأوضح أن الميزانية الجملية للدورة تبلغ 2.8 مليون دينار، تم تأمين الجزء الأكبر منها من موارد الجمعية، إلى جانب مساهمات عمومية تمثلت في 13 ألف دينار من ولاية بنزرت، و25 ألف دينار من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية، و50 ألف دينار من المؤسسة الوطنية لتنظيم المهرجانات والتظاهرات الكبرى.
وأشار إلى أن هذه الموارد مكنت من إعداد برمجة تجمع بين العروض التونسية والعربية، إلى جانب عروض مسرحية، بما يستجيب لتطلعات جمهور المهرجان.
وخلال الندوة، استعرضت الهيئة المديرة حصيلة الدورة الماضية، من خلال مؤشرات الحضور الجماهيري والتفاعل على المنصات الرقمية، معتبرة أن المهرجان يواصل تعزيز إشعاعه على المستويين الميداني والرقمي.
من جهته، أكد المندوب الجهوي للشؤون الثقافية ببنزرت فوزي بن قيراط أن أشغال صيانة وتهيئة فضاء الحصن الإسباني أُنجزت بعد الحصول على موافقة المعهد الوطني للتراث.
وأوضح لطفي الصفاقسي أن الأشغال شملت توسعة منصة العرض لتبلغ 49 مترا عرضا و14 مترا عمقا، إضافة إلى تهيئة الفضاء الخارجي بالتعاون مع بلدية بنزرت، وتجهيز الفضاءات الداخلية بالتكييف، وتحسين الكواليس ومداخل المسرح والأسوار الأثرية، بما يضمن ظروفا أفضل لاستقبال الفنانين والجمهور مع المحافظة على القيمة التاريخية للمعلم.
برنامج الدورة 43 لمهرجان بنزرت الدولي:
* 17 جويلية: الافتتاح مع آية دغنوج
18 جويلية: سيرك باباروني – Le Voyageur*
* 21 جويلية: مسرحية "بابا نوال" لصابر الوسلاتي
* 26 جويلية: الشاب مامي
* 28 جويلية: رؤوف ماهر ووائل جسار
* 30 جويلية: إيمان الشريف وإيهاب توفيق
* 1 أوت: وليد الصالحي
* 2 أوت: مرتضى الفتيتي والشامي
* 4 أوت: رامي عياش
* 6 أوت: عرض "الزيارة" لسامي اللجمي
* 9 أوت: أمين بودشار
* 11 أوت: أمينة فاخت
* 13 أوت: آدم
* 15 أوت: لطفي بوشناق
* 17 أوت: كازو
* 19 أوت: الاختتام مع صابر الرباعي.
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