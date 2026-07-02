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بلغت قوتها 6ر2درجة : رجّة أرضية ثانية بجرجيس من ولاية مدنين

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Bookmark article    Publié le Jeudi 02 Juillet 2026 - 00:12 قراءة: 0 د, 35 ث
      
سجلت محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي مساء يوم  الاربعاء على الساعة 22 و38 دقيقة بالتوقيت المحلي رجة أرضية ثانية  بلغت قوتها 6ر2 درجة على سلم ريتشير بمنطقة جرجيس من ولاية مدنين 
وقد شعر بالرجة وفق بلاغ صادر عن المعهد، مواطنو الجهة فيما حدد مركزها  حسب التحاليل الأولية ب 42ر33 درجة خط عرض و 59ر10 درجة خط طول 
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 وكانت محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي قد سجلت يوم الاربعاء على الساعة 14 و 41 دقيقة بالتوقيت المحلي رجة أرضية وبلغت قوتها 2ر4 درجة على سلم ريشتر  بمنطقة جرجيس من ولاية مدنين.
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