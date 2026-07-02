JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 03:28 Tunis

الولايات المتحدة تهزم البوسنة والهرسك وتضرب موعدا مع بلجيكا في ثمن نهائي مونديال 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a45cccd4e1364.47674264_eihkfqmlpongj.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 02 Juillet 2026 - 03:28 قراءة: 0 د, 44 ث
      
حجز المنتخب الأمريكي بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي لكأس العالم 2026، بعد فوزه على منتخب البوسنة والهرسك بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدور الثاني والثلاثين.

وافتتح فولارين بالوغون التسجيل للولايات المتحدة في الدقيقة 45، بعدما كان قد هز الشباك في الدقيقة 32، إلا أن الهدف ألغي بداعي التسلل.


وتلقى بالوغون بطاقة حمراء في الدقيقة 64، ليكمل المنتخب الأمريكي المباراة بعشرة لاعبين، غير أن ذلك لم يمنعه من تعزيز تقدمه، حيث أضاف مالك تيلمان الهدف الثاني في الدقيقة 82، مؤكدا تأهل أصحاب الأرض إلى الدور المقبل.


وسيواجه المنتخب الأمريكي في الدور ثمن النهائي نظيره البلجيكي، الذي تأهل بدوره عقب فوزه المثير على السنغال بنتيجة 3-2 بعد التمديد.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 332214

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
World Cup 2026
 WC 2026  20:00 Spa - Aus | | beIN Sports
 WC 2026  00:00 Por - Cro | beIN Sports
 WC 2026  04:00 Swi - Alg | beIN Sports
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 02 جويلية 2026 | 17 محرم 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:33
19:44
16:15
12:30
05:04
03:13
الرطــوبة:
% 73
Babnet
Babnet33°
25° Babnet
الــرياح:
6.33 كم/س
Babnet
Babnet24°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
33°-24
32°-23
34°-24
33°-23
33°-24
  • Avoirs en devises 24886,8
  • (01/07)
  • Jours d'importation 101
  • 1 € = 3,37300 DT
  • (01/07)
  • 1 $ = 2,96122 DT
  • Solde Compte du Trésor     (30/06)     1208,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (30/06)   29285 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>