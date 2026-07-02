الولايات المتحدة تهزم البوسنة والهرسك وتضرب موعدا مع بلجيكا في ثمن نهائي مونديال 2026
حجز المنتخب الأمريكي بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي لكأس العالم 2026، بعد فوزه على منتخب البوسنة والهرسك بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدور الثاني والثلاثين.
وافتتح فولارين بالوغون التسجيل للولايات المتحدة في الدقيقة 45، بعدما كان قد هز الشباك في الدقيقة 32، إلا أن الهدف ألغي بداعي التسلل.
وتلقى بالوغون بطاقة حمراء في الدقيقة 64، ليكمل المنتخب الأمريكي المباراة بعشرة لاعبين، غير أن ذلك لم يمنعه من تعزيز تقدمه، حيث أضاف مالك تيلمان الهدف الثاني في الدقيقة 82، مؤكدا تأهل أصحاب الأرض إلى الدور المقبل.
وسيواجه المنتخب الأمريكي في الدور ثمن النهائي نظيره البلجيكي، الذي تأهل بدوره عقب فوزه المثير على السنغال بنتيجة 3-2 بعد التمديد.
وافتتح فولارين بالوغون التسجيل للولايات المتحدة في الدقيقة 45، بعدما كان قد هز الشباك في الدقيقة 32، إلا أن الهدف ألغي بداعي التسلل.
وتلقى بالوغون بطاقة حمراء في الدقيقة 64، ليكمل المنتخب الأمريكي المباراة بعشرة لاعبين، غير أن ذلك لم يمنعه من تعزيز تقدمه، حيث أضاف مالك تيلمان الهدف الثاني في الدقيقة 82، مؤكدا تأهل أصحاب الأرض إلى الدور المقبل.
وسيواجه المنتخب الأمريكي في الدور ثمن النهائي نظيره البلجيكي، الذي تأهل بدوره عقب فوزه المثير على السنغال بنتيجة 3-2 بعد التمديد.
✨ سحر وروعة هدف مالك تيلمان يتجسد في هذه الركلة! #كأس_العالم2026 | #مونديال2026 | #كأس_العالم #FIFAWorldCup2026 | #FIFAWorldCup | #beINWC26 pic.twitter.com/uAz0tF0yrp— beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 2, 2026
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