الولايات المتحدة تهزم البوسنة والهرسك وتضرب موعدا مع بلجيكا في ثمن نهائي مونديال 2026

حجز المنتخب الأمريكي بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي لكأس العالم 2026، بعد فوزه على منتخب البوسنة والهرسك بنتيجة، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدور الثاني والثلاثين.وافتتحالتسجيل للولايات المتحدة في الدقيقة، بعدما كان قد هز الشباك في الدقيقة، إلا أن الهدف ألغي بداعي التسلل.وتلقى بالوغون بطاقة حمراء في الدقيقة، ليكمل المنتخب الأمريكي المباراة بعشرة لاعبين، غير أن ذلك لم يمنعه من تعزيز تقدمه، حيث أضافالهدف الثاني في الدقيقة، مؤكدا تأهل أصحاب الأرض إلى الدور المقبل.وسيواجه المنتخب الأمريكي في الدور ثمن النهائي نظيره، الذي تأهل بدوره عقب فوزه المثير علىبنتيجةبعد التمديد.