بلجيكا تقلب الطاولة على السنغال وتتأهل إلى ربع نهائي مونديال 2026

حجز المنتخب البلجيكي بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي لكأس العالم 2026، بعدما قلب تأخره بهدفين إلى فوز مثير على نظيره السنغالي بنتيجةبعد التمديد، في المباراة التي جمعتهما يوم الأربعاء.وافتتح المنتخب السنغالي التسجيل في الدقيقةعبر، الذي تابع كرة ارتدت من القائم إثر ضربة رأس منوعزز سار تقدم "أسود التيرانغا" في الدقيقةبتسديدة قوية تجاوزت الحارسوقلص البديلالفارق لبلجيكا في الدقيقة، قبل أن يدرك القائدالتعادل بعد ثلاث دقائق فقط، فارضا اللجوء إلى شوطين إضافيين.وفي الدقيقة، عاد تيليمانس ليمنح بلاده بطاقة التأهل، بعدما نفذ بنجاح ركلة جزاء احتسبت إثر تعرضه للعرقلة داخل منطقة الجزاء.وسيواجه المنتخب البلجيكي في الدور ربع النهائي الفائز من المباراة التي تجمع، والمقررة لاحقا بمدينة، وذلك يوم