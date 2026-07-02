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بلجيكا تقلب الطاولة على السنغال وتتأهل إلى ربع نهائي مونديال 2026

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Bookmark article    Publié le Jeudi 02 Juillet 2026 - 00:14 قراءة: 0 د, 53 ث
      
حجز المنتخب البلجيكي بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي لكأس العالم 2026، بعدما قلب تأخره بهدفين إلى فوز مثير على نظيره السنغالي بنتيجة 3-2 بعد التمديد، في المباراة التي جمعتهما يوم الأربعاء.

وافتتح المنتخب السنغالي التسجيل في الدقيقة 25 عبر حبيب ديارا، الذي تابع كرة ارتدت من القائم إثر ضربة رأس من إسماعيلا سار.


وعزز سار تقدم "أسود التيرانغا" في الدقيقة 51 بتسديدة قوية تجاوزت الحارس تيبو كورتوا.


وقلص البديل روميلو لوكاكو الفارق لبلجيكا في الدقيقة 86، قبل أن يدرك القائد يوري تيليمانس التعادل بعد ثلاث دقائق فقط، فارضا اللجوء إلى شوطين إضافيين.

وفي الدقيقة 120+5، عاد تيليمانس ليمنح بلاده بطاقة التأهل، بعدما نفذ بنجاح ركلة جزاء احتسبت إثر تعرضه للعرقلة داخل منطقة الجزاء.

وسيواجه المنتخب البلجيكي في الدور ربع النهائي الفائز من المباراة التي تجمع الولايات المتحدة والبوسنة والهرسك، والمقررة لاحقا بمدينة سياتل، وذلك يوم 6 جويلية.
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