بلجيكا تقلب الطاولة على السنغال وتتأهل إلى ربع نهائي مونديال 2026
حجز المنتخب البلجيكي بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي لكأس العالم 2026، بعدما قلب تأخره بهدفين إلى فوز مثير على نظيره السنغالي بنتيجة 3-2 بعد التمديد، في المباراة التي جمعتهما يوم الأربعاء.
وافتتح المنتخب السنغالي التسجيل في الدقيقة 25 عبر حبيب ديارا، الذي تابع كرة ارتدت من القائم إثر ضربة رأس من إسماعيلا سار.
وعزز سار تقدم "أسود التيرانغا" في الدقيقة 51 بتسديدة قوية تجاوزت الحارس تيبو كورتوا.
وقلص البديل روميلو لوكاكو الفارق لبلجيكا في الدقيقة 86، قبل أن يدرك القائد يوري تيليمانس التعادل بعد ثلاث دقائق فقط، فارضا اللجوء إلى شوطين إضافيين.
وفي الدقيقة 120+5، عاد تيليمانس ليمنح بلاده بطاقة التأهل، بعدما نفذ بنجاح ركلة جزاء احتسبت إثر تعرضه للعرقلة داخل منطقة الجزاء.
وسيواجه المنتخب البلجيكي في الدور ربع النهائي الفائز من المباراة التي تجمع الولايات المتحدة والبوسنة والهرسك، والمقررة لاحقا بمدينة سياتل، وذلك يوم 6 جويلية.
وافتتح المنتخب السنغالي التسجيل في الدقيقة 25 عبر حبيب ديارا، الذي تابع كرة ارتدت من القائم إثر ضربة رأس من إسماعيلا سار.
وعزز سار تقدم "أسود التيرانغا" في الدقيقة 51 بتسديدة قوية تجاوزت الحارس تيبو كورتوا.
وقلص البديل روميلو لوكاكو الفارق لبلجيكا في الدقيقة 86، قبل أن يدرك القائد يوري تيليمانس التعادل بعد ثلاث دقائق فقط، فارضا اللجوء إلى شوطين إضافيين.
وفي الدقيقة 120+5، عاد تيليمانس ليمنح بلاده بطاقة التأهل، بعدما نفذ بنجاح ركلة جزاء احتسبت إثر تعرضه للعرقلة داخل منطقة الجزاء.
وسيواجه المنتخب البلجيكي في الدور ربع النهائي الفائز من المباراة التي تجمع الولايات المتحدة والبوسنة والهرسك، والمقررة لاحقا بمدينة سياتل، وذلك يوم 6 جويلية.
ملخص مباراة بلجيكا والسنغال | دور الـ32 - كأس العالم FIFA 2026™#كأس_العالم2026 | #مونديال2026 | #كأس_العالم#beINWC26 | #FIFAWorldCup2026 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/svnRoovuAz— beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 1, 2026
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