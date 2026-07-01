تسجيل رجة أرضية بقوة 4.2 درجة بمنطقة جرجيس

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سجلت محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي، اليوم الأربعاء على الساعة 14 و41 دقيقة بالتوقيت المحلي، رجة أرضية بلغت قوتها 4.2 درجة على سلم ريشتر بمنطقة جرجيس من ولاية مدنين.

وقد شعر بالرجة مواطنو المنطقة، فيما حدد مركزها، حسب التحاليل الأولية، بـ 33.46 درجة خط عرض وبـ 10.88 درجة خط طول.