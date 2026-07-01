منظمة الصحة العالمية والمعهد العالمي للقضاء على الأمراض المعدية يوقعان شراكة لتعزيز مكافحة الأمراض السارية في إقليم شرق المتوسط

وقع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط والمعهد العالمي للقضاء على الأمراض المعدية (GLIDE) اتفاقية شراكة تهدف إلى تسريع جهود القضاء على الأمراض السارية التي يمكن الوقاية منها في دول الإقليم.وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز النظم الصحية عبر دعم الترصد المتكامل للأمراض، وتطوير الابتكار والتحول الرقمي في الصحة العامة، بما في ذلك استخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، إلى جانب تحسين القدرات الوطنية في الرصد والاستجابة.كما تشمل الاتفاقية دعم المبادرة الإقليمية للقضاء على عدد من الأمراض المتعددة ذات العبء الصحي المرتفع، من خلال تطوير خدمات صحية متكاملة وتنسيق برامج الرصد والتدخل، مع التركيز على تحسين فعالية الأنظمة الصحية.وتؤكد الشراكة أيضاً على تعزيز جهود ترصد شلل الأطفال ودعم الدول للحفاظ على وضع الخلو منه، إضافة إلى دعم الأمن الصحي الإقليمي وتعزيز القدرة على مواجهة التهديدات الصحية الحالية والمستقبلية.