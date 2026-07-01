كأس العالم 2026 ... هاري كين ينقذ إنجلترا من فخ الكونغو الديمقراطية

سجل الهداف الكبير هاري كين هدفين خلال 11 دقيقة ليقود منتخب بلاده إنجلترا إلى قلب الطاولة على الكونغو الديمقراطية والتأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 المقامة حالياً في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.وتقدمت الكونغو الديمقراطية مبكراً عبر بريان سيبنغا بعد مرور 7 دقائق، وانتظر أبطال كأس العالم 1966 حتى الدقيقة 75 ليسجل هاري كين هدف التعادل في الدقيقة 75، ثم أضاف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 86، ليضمن صعود بلاده إلى ثمن النهائي لمواجهة المكسيك.