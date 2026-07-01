المياه المستعملة المعالجة: تونس تعوّل على تثمين 450 مليون متر مكعب في أفق سنة 2050

تعتزم وزارة الفلاحة تنفيذ 120 مشروعا بغاية تثمين 450 مليون متر مكعب من المياه المستعملة المعالجة بحلول سنة 2050. وستخصّص هذه الموارد للري (56 ألف هكتار)، منها 30 ألف هكتار من المساحات الجديدة، التّي وقع تهيأتها، بحجم يقدر بـ 230 مليون متر مكعب، وفق معطيات صادرة عن الإدارة العامّة للهندسة الريفية واستغلال المياه بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.وستسعمل هذه الموارد من المياه غير التقليدية لري 1100 هكتار من المساحات الخضراء، و1400 هكتار من ملاعب الصولجان، بحجم إجمالي في حدود 40 مليون متر مكعب. وستوجه هذه الموارد، أيضا، إلى القطاع الصناعي (35 مليون متر مكعب) والمناطق الرطبة (55 مليون متر مكعب). وتعد المناطق الرطبة حلولا لتطهير المياه المستعملة المنزلية أو مياه الأمطار. وستمكن هذه المشاريع بإعادة إستعمال أكثر من 75 بالمائة من المياه المستعملة المعالجة في تونس.