الدورة الترشيحية لبطولة افريقيا للكرة الطائرة (المنطقة الاولى): المنتخب التونسي يفوز على نظيره الجزائري 3-1

فاز المنتخب الوطني التونسي للكرة الطائرة مساء اليوم الاربعاء على نظيره الجزائري بنتيجة 3-1 تفاصيلها 25-23 و 20-25 و 25-21 و 25-18 ضمن منافسات الدورة الترشيحية الخاصة بالمنطقة الأولى المؤهلة لبطولة إفريقيا للأمم التي ستقام بجمهورية الكونغو الديمقراطية من 7 الى 21 سبتمبر 2026.السبت 27 جوان 2026الجزائر - المغرب 3-2(تونس معفاة)الاحد 28 جوان 2026تونس - الجزائر 3-1(المغرب معفاة)الاثنين 29 جوان 2026تونس - المغرب 3-1(الجزائر معفاة)الثلاثاء 30 جوان 2026المغرب - الجزائر 3-1(تونس معفاة)الاربعاء 1 جويلية 2026تونس - الجزائر 3-1(المغرب معفاة)الخميس 2 جويلية 2026تونس - المغرب(الجزائر معفاة)الترتيب ن لتونس 9 3المغرب 4 3الجزائر 2 4