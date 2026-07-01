الدورة الترشيحية لبطولة افريقيا للكرة الطائرة (المنطقة الاولى): المنتخب التونسي يفوز على نظيره الجزائري 3-1
فاز المنتخب الوطني التونسي للكرة الطائرة مساء اليوم الاربعاء على نظيره الجزائري بنتيجة 3-1 تفاصيلها 25-23 و 20-25 و 25-21 و 25-18 ضمن منافسات الدورة الترشيحية الخاصة بالمنطقة الأولى المؤهلة لبطولة إفريقيا للأمم التي ستقام بجمهورية الكونغو الديمقراطية من 7 الى 21 سبتمبر 2026.
وفي ما يلي النتائج الحاصلة وبقية برنامج مقابلات الدورة الترشيحية:
السبت 27 جوان 2026
الجزائر - المغرب 3-2
(تونس معفاة)
الاحد 28 جوان 2026
تونس - الجزائر 3-1
(المغرب معفاة)
الاثنين 29 جوان 2026
تونس - المغرب 3-1
(الجزائر معفاة)
الثلاثاء 30 جوان 2026
المغرب - الجزائر 3-1
(تونس معفاة)
الاربعاء 1 جويلية 2026
تونس - الجزائر 3-1
(المغرب معفاة)
الخميس 2 جويلية 2026
تونس - المغرب
(الجزائر معفاة)
الترتيب ن ل
تونس 9 3
المغرب 4 3
الجزائر 2 4
وفي ما يلي النتائج الحاصلة وبقية برنامج مقابلات الدورة الترشيحية:
السبت 27 جوان 2026
الجزائر - المغرب 3-2
(تونس معفاة)
الاحد 28 جوان 2026
تونس - الجزائر 3-1
(المغرب معفاة)
الاثنين 29 جوان 2026
تونس - المغرب 3-1
(الجزائر معفاة)
الثلاثاء 30 جوان 2026
المغرب - الجزائر 3-1
(تونس معفاة)
الاربعاء 1 جويلية 2026
تونس - الجزائر 3-1
(المغرب معفاة)
الخميس 2 جويلية 2026
تونس - المغرب
(الجزائر معفاة)
الترتيب ن ل
تونس 9 3
المغرب 4 3
الجزائر 2 4
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 332203