مهرجان طبرقة للجاز: انطلاق عروض الشارع غدا إيذانا بعودة التظاهرة في دورتها العشرين
تنطلق غدا الخميس أولى عروض الشارع ضمن فعاليات الدورة العشرين من مهرجان طبرقة للجاز، التي تنتظم من 2 إلى 9 جويلية 2026، إيذانا بعودة هذه التظاهرة الموسيقية بعد غياب دام ست سنوات.
ويقدم برنامج Street Jazz ثمانية عروض مجانية في شوارع مدينة طبرقة، بمشاركة فنانين من تونس وعدد من الدول العربية والأجنبية، على أن يكون العرض الافتتاحي بإمضاء الفنان الجزائري جمال لعروسي.
أما الافتتاح الرسمي للمهرجان، فسيقام يوم الجمعة 3 جويلية بعرض لعازف البيانو الكوبي ألفريدو رودريغيز على مسرح البحر.
ومن 3 إلى 9 جويلية، ستحتضن مدينة طبرقة يوميا عرضين فنيين، أحدهما في الفضاءات المفتوحة ضمن برنامج Street Jazz، والثاني على مسرح البحر.
برنامج عروض الشارع (Street Jazz)* الخميس 2 جويلية: جمال لعروسي (الجزائر)
* الجمعة 3 جويلية: Mao Cabeça (البرتغال)
* السبت 4 جويلية: Innēr Sense (صربيا)
* الأحد 5 جويلية: "جازنا" لمحمد علي كمون (تونس)
* الاثنين 6 جويلية: "تقاسيم ريفايفا" لفوزي الشكيلي (تونس)
* الثلاثاء 7 جويلية: "Octun Quartet" لعمر الواعر (تونس)
* الأربعاء 8 جويلية: "Jazztet" لأحمد العجابي (تونس)
* الخميس 9 جويلية: "سيروكو" لعزيز الزواوي (تونس)
العروض الرسمية* الجمعة 3 جويلية: ألفريدو رودريغيز (كوبا)
* السبت 4 جويلية: ليز ماكومب (الولايات المتحدة الأمريكية)
* الأحد 5 جويلية: "أصول" لياسين بولعراس وسفيان السعيدي (تونس والجزائر)
* الاثنين 6 جويلية: طارق يمني (لبنان)
* الثلاثاء 7 جويلية: "نحن موجودون" لـدي دي بريدجواتر (الولايات المتحدة الأمريكية)
* الأربعاء 8 جويلية: OKOROKO (المملكة المتحدة)
* الخميس 9 جويلية: فيرونيكا سويفت وأكوا نارو (الولايات المتحدة الأمريكية).
ويقدم برنامج Street Jazz ثمانية عروض مجانية في شوارع مدينة طبرقة، بمشاركة فنانين من تونس وعدد من الدول العربية والأجنبية، على أن يكون العرض الافتتاحي بإمضاء الفنان الجزائري جمال لعروسي.
أما الافتتاح الرسمي للمهرجان، فسيقام يوم الجمعة 3 جويلية بعرض لعازف البيانو الكوبي ألفريدو رودريغيز على مسرح البحر.
ومن 3 إلى 9 جويلية، ستحتضن مدينة طبرقة يوميا عرضين فنيين، أحدهما في الفضاءات المفتوحة ضمن برنامج Street Jazz، والثاني على مسرح البحر.
برنامج عروض الشارع (Street Jazz)* الخميس 2 جويلية: جمال لعروسي (الجزائر)
* الجمعة 3 جويلية: Mao Cabeça (البرتغال)
* السبت 4 جويلية: Innēr Sense (صربيا)
* الأحد 5 جويلية: "جازنا" لمحمد علي كمون (تونس)
* الاثنين 6 جويلية: "تقاسيم ريفايفا" لفوزي الشكيلي (تونس)
* الثلاثاء 7 جويلية: "Octun Quartet" لعمر الواعر (تونس)
* الأربعاء 8 جويلية: "Jazztet" لأحمد العجابي (تونس)
* الخميس 9 جويلية: "سيروكو" لعزيز الزواوي (تونس)
العروض الرسمية* الجمعة 3 جويلية: ألفريدو رودريغيز (كوبا)
* السبت 4 جويلية: ليز ماكومب (الولايات المتحدة الأمريكية)
* الأحد 5 جويلية: "أصول" لياسين بولعراس وسفيان السعيدي (تونس والجزائر)
* الاثنين 6 جويلية: طارق يمني (لبنان)
* الثلاثاء 7 جويلية: "نحن موجودون" لـدي دي بريدجواتر (الولايات المتحدة الأمريكية)
* الأربعاء 8 جويلية: OKOROKO (المملكة المتحدة)
* الخميس 9 جويلية: فيرونيكا سويفت وأكوا نارو (الولايات المتحدة الأمريكية).
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