مهرجان طبرقة للجاز: انطلاق عروض الشارع غدا إيذانا بعودة التظاهرة في دورتها العشرين

برنامج عروض الشارع (Street Jazz)



العروض الرسمية



تنطلق غدا الخميس أولى عروض الشارع ضمن فعاليات الدورة العشرين من، التي تنتظم من، إيذانا بعودة هذه التظاهرة الموسيقية بعد غياب دام ست سنوات.ويقدم برنامجثمانية عروض مجانية في شوارع مدينة طبرقة، بمشاركة فنانين من تونس وعدد من الدول العربية والأجنبية، على أن يكون العرض الافتتاحي بإمضاء الفنان الجزائريأما الافتتاح الرسمي للمهرجان، فسيقام يومبعرض لعازف البيانو الكوبيعلى مسرح البحر.ومن، ستحتضن مدينة طبرقة يوميا عرضين فنيين، أحدهما في الفضاءات المفتوحة ضمن برنامج، والثاني علىجمال لعروسي (الجزائر)Mao Cabeça (البرتغال)Innēr Sense (صربيا)"جازنا" لمحمد علي كمون (تونس)"تقاسيم ريفايفا" لفوزي الشكيلي (تونس)"Octun Quartet" لعمر الواعر (تونس)"Jazztet" لأحمد العجابي (تونس)"سيروكو" لعزيز الزواوي (تونس)ألفريدو رودريغيز (كوبا)ليز ماكومب (الولايات المتحدة الأمريكية)"أصول" لياسين بولعراس وسفيان السعيدي (تونس والجزائر)طارق يمني (لبنان)"نحن موجودون" لـدي دي بريدجواتر (الولايات المتحدة الأمريكية)OKOROKO (المملكة المتحدة)فيرونيكا سويفت وأكوا نارو (الولايات المتحدة الأمريكية).