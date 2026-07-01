لندن: إلغاء فعالية حول موجات الحر الشديدة بسبب إرتفاع درجات الحرارة

أُلغيت فعالية كان من المقرر تنظيمها، الإربعاء24 جوان 2026، وسط لندن، وكانت مخصصة لمناقشة سبل تكيّف العالم مع موجات الحر الشديدة، وذلك بسبب الإرتفاع الكبير في درجات الحرارة.وكان من المقرر أن تعقد الفعالية، التي حملت عنوان "الحرارة الشديدة: تحسين الحوكمة وتعزيز العمل على مستوى العالم"، في مكتبة شو التابعة لـكلية لندن للإقتصاد، وذلك ضمن فعاليات أسبوع لندن للعمل المناخي.وأوضح المنظمون أن مبنى الجامعة لا يحتوي على أي نظام للتبريد، "على غرار معظم المباني في لندن".وكانت هيئة الأرصاد الجويّة البريطانية "ميت أوفيس (Met Office)" قد أصدرت تحذيرا باللون الأحمر من موجة حر شديدة في لندن ومناطق أخرى من إنقلترا حتى الساعة 23 و59 دقيقة بتوقيت بريطانيا الصيفي، الخميس، مع توقعات بارتفاع درجات الحرارة إلى 37 درجة مئوية.