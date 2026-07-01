البطولة العربية للشباب لكرة السلة: تونس تهزم الجزائر وتبقي على آمالها في المنافسة

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حقق المنتخب التونسي لكرة السلة للشباب (أقل من 18 سنة) فوزا مستحقا على نظيره الجزائري بنتيجة، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء ضمن منافسات الجولة الرابعة من البطولة العربية لهذه الفئة العمرية، المقامة بقاعةبصفاقس إلى غايةوفي بقية مباريات الجولة، فاز منتخبعلىبنتيجة، فيما تغلب منتخبعلىبنتيجةويقام الدور الأول للبطولة بنظام الدوري، حيث يلتقي صاحبا المركزين الأول والثاني في المباراة النهائية للتنافس على اللقب العربي، بينما يخوض صاحبا المركزين الثالث والرابع مباراة ترتيبية.وتشهد البطولة مشاركة منتخبات* تونس × ليبيا:* البحرين × الجزائر:* مصر × المغرب:* المغرب × ليبيا:* مصر × الجزائر:* تونس × البحرين:* البحرين × ليبيا:* المغرب × الجزائر:* تونس × مصر:* تونس × الجزائر:* البحرين × المغرب:* مصر × ليبيا:| المنتخب | النقاط | المباريات || ------- | :----: | :-------: || البحرين | 8 | 4 || مصر | 8 | 4 || المغرب | 6 | 4 || تونس | 6 | 4 || الجزائر | 4 | 4 || ليبيا | 4 | 4 |