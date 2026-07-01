البطولة العربية للشباب لكرة السلة: تونس تهزم الجزائر وتبقي على آمالها في المنافسة
حقق المنتخب التونسي لكرة السلة للشباب (أقل من 18 سنة) فوزا مستحقا على نظيره الجزائري بنتيجة 63-55، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء ضمن منافسات الجولة الرابعة من البطولة العربية لهذه الفئة العمرية، المقامة بقاعة رائد البجاوي بصفاقس إلى غاية 4 جويلية.
وفي بقية مباريات الجولة، فاز منتخب البحرين على المغرب بنتيجة 73-46، فيما تغلب منتخب مصر على ليبيا بنتيجة 60-38.
ويقام الدور الأول للبطولة بنظام الدوري، حيث يلتقي صاحبا المركزين الأول والثاني في المباراة النهائية للتنافس على اللقب العربي، بينما يخوض صاحبا المركزين الثالث والرابع مباراة ترتيبية.
وتشهد البطولة مشاركة منتخبات تونس والجزائر وليبيا والمغرب ومصر والبحرين.
النتائجالسبت 27 جوان 2026
* تونس × ليبيا: 61-50
* البحرين × الجزائر: 60-51
* مصر × المغرب: 84-41
الأحد 28 جوان 2026
* المغرب × ليبيا: 78-40
* مصر × الجزائر: 80-47
* تونس × البحرين: 66-78
الاثنين 29 جوان 2026
* البحرين × ليبيا: 73-58
* المغرب × الجزائر: 71-64
* تونس × مصر: 63-72
الأربعاء 1 جويلية 2026
* تونس × الجزائر: 63-55
* البحرين × المغرب: 73-46
* مصر × ليبيا: 60-38
الترتيب| المنتخب | النقاط | المباريات |
| ------- | :----: | :-------: |
| البحرين | 8 | 4 |
| مصر | 8 | 4 |
| المغرب | 6 | 4 |
| تونس | 6 | 4 |
| الجزائر | 4 | 4 |
| ليبيا | 4 | 4 |
وفي بقية مباريات الجولة، فاز منتخب البحرين على المغرب بنتيجة 73-46، فيما تغلب منتخب مصر على ليبيا بنتيجة 60-38.
ويقام الدور الأول للبطولة بنظام الدوري، حيث يلتقي صاحبا المركزين الأول والثاني في المباراة النهائية للتنافس على اللقب العربي، بينما يخوض صاحبا المركزين الثالث والرابع مباراة ترتيبية.
وتشهد البطولة مشاركة منتخبات تونس والجزائر وليبيا والمغرب ومصر والبحرين.
النتائجالسبت 27 جوان 2026
* تونس × ليبيا: 61-50
* البحرين × الجزائر: 60-51
* مصر × المغرب: 84-41
الأحد 28 جوان 2026
* المغرب × ليبيا: 78-40
* مصر × الجزائر: 80-47
* تونس × البحرين: 66-78
الاثنين 29 جوان 2026
* البحرين × ليبيا: 73-58
* المغرب × الجزائر: 71-64
* تونس × مصر: 63-72
الأربعاء 1 جويلية 2026
* تونس × الجزائر: 63-55
* البحرين × المغرب: 73-46
* مصر × ليبيا: 60-38
الترتيب| المنتخب | النقاط | المباريات |
| ------- | :----: | :-------: |
| البحرين | 8 | 4 |
| مصر | 8 | 4 |
| المغرب | 6 | 4 |
| تونس | 6 | 4 |
| الجزائر | 4 | 4 |
| ليبيا | 4 | 4 |
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