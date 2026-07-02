مخطط التنمية 2026-2030: أكثر من 101 مليار دينار لتنفيذ 21 ألف مشروع في مختلف الجهات

أكثر من 14 ألف مشروع جديد



البنية الأساسية تستأثر بأكبر الاستثمارات



توزيع المشاريع على الأقاليم



ميزانية الدولة تمول 61 بالمائة من الاستثمارات



خصص مشروعاستثمارات عمومية تناهزلتنفيذفي مختلف جهات البلاد، في إطار مقاربة تنموية جديدة تقوم على اللامركزية والمشاركة المحلية، وفق ما ورد في وثيقة مشروع المخطط.ويهدف هذا البرنامج الاستثماري إلى تجسيد أولويات الدولة في تحقيق تنمية شاملة ومتوازنة، مع منح دور محوري للمجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم في اقتراح المشاريع، بما يستجيب لحاجيات المواطنين ويعزز العدالة الاجتماعية والتوازن بين الجهات.تضم محفظة المشاريع، من بينهااقترحتها مباشرة المجالس المنتخبة، أي ما يمثلمن مجموع المشاريع الجديدة، في حين تشمل المحفظةانطلق تنفيذها قبل سنة 2026، وتهم أساسا مشاريع البنية الأساسية والتجهيزات العمومية في قطاعات الصحة والتربية والنقل والمياه.كما تتضمن المحفظةضمن برنامج التنمية الجهوية، وفي إطار البرنامج الجديد للتنمية الدامجة.وتستحوذ المشاريع ذات الطابع المحلي علىمن إجمالي المشاريع، مقابلللمشاريع الجهوية، وللمشاريع الوطنية، وللمشاريع الإقليمية.ورصد المخططلقطاع البنية الأساسية والخدمات، أي ما يعادلمن إجمالي الاستثمارات، لإنجازتشمل الطرقات والجسور والمشاريع البلدية وحماية الشريط الساحلي ومجابهة الفيضانات.كما خصصلقطاع التجهيزات الجماعية، الذي يضم أكبر عدد من المشاريع بـ، تشمل قطاعات التربية والتعليم العالي والصحة والشباب والرياضة والثقافة.وفي قطاع الصناعة والطاقة والمناجم، تم رصدلإنجاز، بهدف دعم الانتقال الطاقي ورفع مساهمة الطاقات المتجددة إلىمن إنتاج الكهرباء بحلول سنة 2030، إلى جانب تطوير قطاعي المناجم والغاز.أما قطاع الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية، فخصصت له استثمارات بقيمةلإنجازيهدف إلى تعزيز الأمنين الغذائي والمائي ودعم الإنتاج الفلاحي وتعبئة الموارد المائية.اعتمد المخطط توزيعا جغرافيا للمشاريع وفق الأقاليم الخمسة، حيث جاءفي الصدارة بـ، يليهبـ، ثمبـ، فـبـ، وأخيرابـ، بما يعادل في المعدلوسيتم تمويل هذه المشاريع عبر مصادر متعددة، إذ ستتحملنحومن إجمالي الاستثمارات، بما يعادل، مقابلمن التمويل الذاتي للمؤسسات والمنشآت العمومية بقيمةكما يعول المخطط علىلتمويل نحومن الاستثمارات، بقيمة تقارب، ستوجه إلى مشاريع كبرى في مجالات الطاقة المتجددة والتطهير والتصرف في النفايات والنقل متعدد الوسائط والسياحة.ويراهن المشروع على أن تساهم هذه الاستثمارات في تنشيط الاقتصاد الوطني، وتحسين مناخ الأعمال، وتطوير البنية الأساسية والخدمات العمومية، مع تعزيز العدالة المجالية وتحسين جودة الحياة في مختلف مناطق البلاد.