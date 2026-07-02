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إقرار حكم ابتدائي بسجن أنس الحمادي مدة عام مع تعديل نصه بالنفاذ العاجل في قضية "تعطيل حرية العمل" (استئناف تونس)

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Bookmark article    Publié le Jeudi 02 Juillet 2026 - 09:28 قراءة: 0 د, 48 ث
      
قضت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس ، يوم الاربعاء ، غيابيا بإقرار الحكم الابتدائي الصادر في حق أنس الحمادي ( رئيس جمعية القضاة التونسيين) والقاضي بسجنه مدة عام من أجل "تعطيل حرية العمل" مع تعديل نصه وذلك بالإذن بالنفاذ العاجل في حقه، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس افريقيا للأنباء.

وذكر المصدر ذاته ل"وات" ، اليوم الخميس، أن المتهم أنس الحمادي كان استأنف الحكم المذكور ولم يحضر بالجلسة رغم تأخير المحكمة للقضية مرتين استجابة لطلب محاميه، مضيفا أنه "قد اتضح ان المتهم المذكور قد غادر تراب الجمهورية".


وكان الحكم الابتدائي صدر في حق أنس الحمادي بتاريخ 6 أفريل 2026 وذلك بعد إحالته على المجلس الجناحي من قبل قاضي التحقيق لمقاضاته من أجل تعطيل حرية العمل طبق الفصل 136 من المجلة الجزائية.


وتتعلق وقائع القضية بتعمد المتهم تعطيل وإيقاف سير عمل الجلسة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير بتاريخ 13 جوان 2022.
وتم رفع الحصانة عن الحمادي بموجب قرار رفع الحصانة الصادر عن المجلس المؤقت للقضاء العدلي بتاريخ 20 سبتمبر 2022.
ليلى
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09:28 - إقرار حكم ابتدائي بسجن أنس الحمادي مدة عام مع تعديل نصه بالنفاذ العاجل في قضية "تعطيل حرية العمل" (استئناف تونس)
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