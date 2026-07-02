ترامب يدافع عن أرباحه من العملات المشفرة: الجميع يحققون مكاسب

دافع الرئيس الأمريكيعن الأرباح التي حققها من أنشطة عائلته في قطاع العملات المشفرة، والتي بلغت نحوخلال العام الماضي، مؤكدا أن "الجميع يحققون أرباحا" في ظل أداء الأسواق المالية.وأظهرت وثائق الإفصاح المالي أن ترامب حصل على نحوبفضل صلاته بشركة، وهي شركة ناشئة في مجال العملات المشفرة أسسها في سبتمبر 2024 أبناء ترامب ونجل المبعوث الأمريكي الخاصكما كشفت الوثائق أن ترامب حصل علىفي شكل عوائد ترخيص مرتبطة بالعملة المشفرة، التي أطلقت قبل ساعات من مراسم تنصيبه في جانفي 2025.وردا على الانتقادات التي تتهمه باستغلال منصبه لتحقيق مكاسب شخصية، قال ترامب للصحفيين إن أرباحه تدار عبر، مؤكدا أنه لا يتدخل في إدارة أمواله أو قراراتها الاستثمارية.وأضاف: "لقد جنيت الكثير من المال قبل أن أصبح رئيسا، وهناك من يدير استثماراتي، وأنا لا أتحدث إليهم".ورغم ذلك، تشير تقارير إلى أن الجزء الأكبر من نمو ثروته ارتبط بمشروعات العملات المشفرة التي أطلقت بعد عودته إلى البيت الأبيض.ووفقا لمجلة، ارتفعت ثروة ترامب منفي 2024 إلى نحوفي 2026، ويعزى ذلك أساسا إلى استثماراته في قطاع العملات المشفرة.وتضمن الإفصاح المالي أيضا الإشارة إلى شركة، التي جمعتمن الطرح الأولي لعملتها الرقمية، في حين حصل ترامب وأبناؤه الثلاثة، عبر شركة وسيطة، علىإضافية من هذه العملة، تقدر قيمتها الحالية بنحوكما أظهرت الوثائق أن ترامب حقق ملايين الدولارات من استثمارات في شركات مدرجة تنشط في قطاع العملات المشفرة، من بينها منصة، إضافة إلى عائدات من منتجات تحمل علامته التجارية، بينها الملابس والمنتجات الترويجية، وأكثر منمن مبيعات نسخة خاصة من الإنجيل بالتعاون مع مغني موسيقى الكانتريفي المقابل، نفىوجود أي تضارب في المصالح، مؤكدا أن الرئيس وأفراد عائلته لم ينخرطوا في أي ممارسات تخالف قواعد النزاهة أو الأخلاقيات العامة.