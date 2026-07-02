ترامب يدافع عن أرباحه من العملات المشفرة: الجميع يحققون مكاسب
دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الأرباح التي حققها من أنشطة عائلته في قطاع العملات المشفرة، والتي بلغت نحو 1.2 مليار دولار خلال العام الماضي، مؤكدا أن "الجميع يحققون أرباحا" في ظل أداء الأسواق المالية.
وأظهرت وثائق الإفصاح المالي أن ترامب حصل على نحو 550 مليون دولار بفضل صلاته بشركة "وورلد ليبرتي فاينانشال"، وهي شركة ناشئة في مجال العملات المشفرة أسسها في سبتمبر 2024 أبناء ترامب ونجل المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف.
كما كشفت الوثائق أن ترامب حصل على 635 مليون دولار في شكل عوائد ترخيص مرتبطة بالعملة المشفرة TRUMP$، التي أطلقت قبل ساعات من مراسم تنصيبه في جانفي 2025.
وردا على الانتقادات التي تتهمه باستغلال منصبه لتحقيق مكاسب شخصية، قال ترامب للصحفيين إن أرباحه تدار عبر صناديق ائتمانية مستقلة، مؤكدا أنه لا يتدخل في إدارة أمواله أو قراراتها الاستثمارية.
وأضاف: "لقد جنيت الكثير من المال قبل أن أصبح رئيسا، وهناك من يدير استثماراتي، وأنا لا أتحدث إليهم".
ورغم ذلك، تشير تقارير إلى أن الجزء الأكبر من نمو ثروته ارتبط بمشروعات العملات المشفرة التي أطلقت بعد عودته إلى البيت الأبيض.
ووفقا لمجلة فوربس، ارتفعت ثروة ترامب من 2.3 مليار دولار في 2024 إلى نحو 6.5 مليارات دولار في 2026، ويعزى ذلك أساسا إلى استثماراته في قطاع العملات المشفرة.
وتضمن الإفصاح المالي أيضا الإشارة إلى شركة "وورلد ليبرتي فاينانشال"، التي جمعت 550 مليون دولار من الطرح الأولي لعملتها الرقمية WLFI، في حين حصل ترامب وأبناؤه الثلاثة، عبر شركة وسيطة، على 22.5 مليار وحدة إضافية من هذه العملة، تقدر قيمتها الحالية بنحو 1.3 مليار دولار.
كما أظهرت الوثائق أن ترامب حقق ملايين الدولارات من استثمارات في شركات مدرجة تنشط في قطاع العملات المشفرة، من بينها منصة كوين بايس، إضافة إلى عائدات من منتجات تحمل علامته التجارية، بينها الملابس والمنتجات الترويجية، وأكثر من 208 آلاف دولار من مبيعات نسخة خاصة من الإنجيل بالتعاون مع مغني موسيقى الكانتري لي غرينوود.
في المقابل، نفى البيت الأبيض وجود أي تضارب في المصالح، مؤكدا أن الرئيس وأفراد عائلته لم ينخرطوا في أي ممارسات تخالف قواعد النزاهة أو الأخلاقيات العامة.
وأظهرت وثائق الإفصاح المالي أن ترامب حصل على نحو 550 مليون دولار بفضل صلاته بشركة "وورلد ليبرتي فاينانشال"، وهي شركة ناشئة في مجال العملات المشفرة أسسها في سبتمبر 2024 أبناء ترامب ونجل المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف.
كما كشفت الوثائق أن ترامب حصل على 635 مليون دولار في شكل عوائد ترخيص مرتبطة بالعملة المشفرة TRUMP$، التي أطلقت قبل ساعات من مراسم تنصيبه في جانفي 2025.
وردا على الانتقادات التي تتهمه باستغلال منصبه لتحقيق مكاسب شخصية، قال ترامب للصحفيين إن أرباحه تدار عبر صناديق ائتمانية مستقلة، مؤكدا أنه لا يتدخل في إدارة أمواله أو قراراتها الاستثمارية.
وأضاف: "لقد جنيت الكثير من المال قبل أن أصبح رئيسا، وهناك من يدير استثماراتي، وأنا لا أتحدث إليهم".
ورغم ذلك، تشير تقارير إلى أن الجزء الأكبر من نمو ثروته ارتبط بمشروعات العملات المشفرة التي أطلقت بعد عودته إلى البيت الأبيض.
ووفقا لمجلة فوربس، ارتفعت ثروة ترامب من 2.3 مليار دولار في 2024 إلى نحو 6.5 مليارات دولار في 2026، ويعزى ذلك أساسا إلى استثماراته في قطاع العملات المشفرة.
وتضمن الإفصاح المالي أيضا الإشارة إلى شركة "وورلد ليبرتي فاينانشال"، التي جمعت 550 مليون دولار من الطرح الأولي لعملتها الرقمية WLFI، في حين حصل ترامب وأبناؤه الثلاثة، عبر شركة وسيطة، على 22.5 مليار وحدة إضافية من هذه العملة، تقدر قيمتها الحالية بنحو 1.3 مليار دولار.
كما أظهرت الوثائق أن ترامب حقق ملايين الدولارات من استثمارات في شركات مدرجة تنشط في قطاع العملات المشفرة، من بينها منصة كوين بايس، إضافة إلى عائدات من منتجات تحمل علامته التجارية، بينها الملابس والمنتجات الترويجية، وأكثر من 208 آلاف دولار من مبيعات نسخة خاصة من الإنجيل بالتعاون مع مغني موسيقى الكانتري لي غرينوود.
في المقابل، نفى البيت الأبيض وجود أي تضارب في المصالح، مؤكدا أن الرئيس وأفراد عائلته لم ينخرطوا في أي ممارسات تخالف قواعد النزاهة أو الأخلاقيات العامة.
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